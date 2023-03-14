В Кабардино-Балкарии на госпрограмму молодежной политики будут тратить в 10 раз больше

В нынешнем году на реализацию госпрограммы молодежной политики в Кабардино-Балкарии направят свыше 250 млн рублей, передает пресс-служба правительства КБР.
Год назад финансирование данной госпрограммы составляло примерно 25 млн рублей. Таким образом, за год объем средств увеличится в 10 раз.
В правительстве республики отметили, что в том году в данной сфере удалось проделать масштабную работу. В частности, был организован целый ряд мероприятий в области благотворительности и военно-патриотического воспитания.
Кроме того, в пресс-службе акцентировали внимание на том, что в минувшем году 42 проекта в регионе привлекли свыше 50 млн рублей для реализации молодежных инициатив.
Напомним, в начале текущего месяца прошло расширенное заседание коллегии Минмолодежи Кабардино-Балкарии, на котором были подведены итоги прошлого года и обсуждались планы на 2023 год.