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В Кабардино-Балкарии на госпрограмму молодежной политики будут тратить в 10 раз больше

В Кабардино-Балкарии на госпрограмму молодежной политики будут тратить в 10 раз больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР за год в 10 раз нарастят финансирование госпрограммы молодежной политики. В общей сложности на реализацию инициатив в данной сфере намерены потратить свыше 250 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В нынешнем году на реализацию госпрограммы молодежной политики в Кабардино-Балкарии направят свыше 250 млн рублей, передает пресс-служба правительства КБР.

Год назад финансирование данной госпрограммы составляло примерно 25 млн рублей. Таким образом, за год объем средств увеличится в 10 раз.

В правительстве республики отметили, что в том году в данной сфере удалось проделать масштабную работу. В частности, был организован целый ряд мероприятий в области благотворительности и военно-патриотического воспитания.

Кроме того, в пресс-службе акцентировали внимание на том, что в минувшем году 42 проекта в регионе привлекли свыше 50 млн рублей для реализации молодежных инициатив.

Напомним, в начале текущего месяца прошло расширенное заседание коллегии Минмолодежи Кабардино-Балкарии, на котором были подведены итоги прошлого года и обсуждались планы на 2023 год.

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