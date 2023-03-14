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Что посмотреть в Бангкоке

Валерия Третьякова
Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из Москвы в Бангкок можно добраться прямым рейсом. Столица и крупнейший город Таиланда – одно из самых популярных направлений у любителей пляжного отдыха. Отдых в столице Таиланда не ограничивается пляжами и достаточно разнообразен. Бангкок – рай для любители истории и культуры. 

Коронавирусные ограничения сняты. Для поездки до полутора месяцев визу делать не нужно, в аэропорту просто поставят штамп. Загранпаспорт нужен, причем сроком действия более полугода со дня въезда в Таиланд.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Таиланд пообещал пятилетние визы блогерам.

Национальный музей

Крупнейший музей в Юго-Восточной Азии был основан королем Рамой V. Музей славится коллекцией экспонатов, которую считают одной из богатейших в регионе. Это место позволяет туристам открыть для себя множество малоизвестных фактов о стране, ранее известной как Сиам. Здесь можно увидеть экспонаты, начиная с периода первой столицы Сиама (Сукхотай), а также времен Аюттхая (его второй столицы) и заканчивая современностью. Музей состоит из нескольких зданий, одно из которых - построенная в 1795 году для принца часовня Буддхайсаван. Внутри здания, стены которого покрыты фресками, расположена древняя статуя Будды.

Музей Эраван

Вход в одно из самых необычных музейных зданий украшает огромный трехголовый слон. Высота скульптуры достигает нескольких десятков метров, а вес – более 100 тонн. Для реализации этого проекта потребовалось 10 лет. Здание состоит из трех этажей. Внутреннее и внешнее убранство музея не может оставить его посетителей равнодушными: на входе гостей встречает изогнутая парадная лестница, потолок украшен ярким витражным сюжетом, вокруг здания раскинулся сад со скульптурами, изображающими различных божеств и животных.

Парк Муанг Боран

Парк Муанг Боран (или "Древний Сиам") – один из самых больших в мире музеев под открытым небом. Его площадь занимает 120 гектаров. На территории парка расположено более 100 мини-копий известных тайских храмов и других достопримечательностей. Причем все эти миниатюры размещены в соответствии с их географическим положением реальных зданий. Помимо копий есть и настоящие здания, которые были перевезены на территорию парка. Множество скульптур мифологических животных, фонтан в виде многоголовых драконов – это лишь часть фантастических сюжетов, которые можно увидеть в Муанг Боране. Так как всю территорию музея обойти нереально, в стоимость входного билета включен прокат велосипедов. Также посмотреть парк можно, арендовав электромобиль или же взяв экскурсию на специальном трамвайчике.

Музей Сиама

Ранее в здании Музея Сиама располагалось Министерство торговли. В музее рассказывают об основных моментах истории Таиланда от древних времен и до наших дней. Здесь также представлено множество цифровых экспонатов, которые служат интерактивными учебными площадками, поэтому место отлично подходит для семей с детьми.

Храм Лежащего Будды (Ват Пхо)

Храм Лежащего Будды считается старейшим и, по совместительству, самым большим буддистским храмом в Бангкоке. Считается, что именно в этом месте началась история тайского массажа. В одном из зданий комплекса находится статуя Будды, лежащего на правом боку, он подпер голову рукой и ожидает погружения в нирвану. Высота Будды - 15 метров, а длина – 46 метров.

Выполненные из перламутра орнаменты на ступнях статуи рассказывают об индивидуальных чертах Будды. Позади статуи расположено 108 сосудов. Считается, что если в каждый из этих сосудов бросить по монете, то очистится карма, а загаданное желание обязательно исполнится. Территория храма достаточно большая, весь комплекс занимает 80 тысяч квадратных метров.

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