Непогода в Грузии снова закрыла Военно-Грузинскую дорогу

Опубликовано: 23:58, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, снова закрылась для большегрузов из-за непогоды на грузинской территории, сообщило сегодня ГУ МЧС Северной Осетии.

На грузинском участке Военно-Грузинской дороги, единственной, соединяющей Россию с Грузией, снова снегопады – и это при отрицательных температурах, делающих из дороги со сложными серпантинами настоящий каток, трудно преодолимый грузовыми автомобилями.

Вот такой каток, который начал снова формироваться на проезжей части ВГД на территории Грузии, и прервал движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ сегодня с 20:00 мск до особого распоряжения, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".