Война и смерть Нельсона Степаняна

С первых дней войны Люфтваффе ежедневно бомбили советские города и, реализуя свой технический потенциал, быстро достигли превосходства в воздухе. Казалась, противостоять выучке немецких пилотов было невозможно, но советские летчики нанесли поражение ранее непобедимой воздушной армаде.

Одним из символов таких побед стал летчик штурмовой авиации ВМФ, дважды Герой Советского Союза Нельсон Степанян.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о герое войны Ази Асланове.

Бумажные самолетики

Нельсон Георгиевич Степанян родился 28 марта 1913 года в городе Шуша Елизаветпольской губернии в семье торгового представителя Георга Степаняна и его жены Вартануш. Георг около года работал в американской компании "Зингер", увлекался западной культурой, а потому назвал своих сыновей Нельсон и Вильсон. После рождения первенца – Нельсона - семья переехала жить в Ереван, а через год отец бы призван в армию – шла Первая мировая война.

Увлечение Нельсона Степаняна авиацией совпало с эрой бурного развития авиастроения. С детства он грезил небом. Бумажные самолетики Нельсона летели всё дальше и выше, а он всё дольше пропадал в кружке авиамоделирования. Учителя семилетней школы им. Максима Горького, которую Нельсон окончит с отличием, отмечали, что он добродушно относился к одноклассникам, "подтягивая" их по учебе. Эта черта характера будет иметь определяющее значение после окончания в 1936 году трехлетнего обучения в объединенной школе пилотов и авиатехников Гражданского воздушного флота в Батайске. После закрытия школы, Нельсон был одним из немногих, кого рекомендовали в качестве инструктора.

Из Баку в Минводы

Правда, испытать радость первого полета Степаняну довелось еще в 1931 году после поступления в Бакинскую планерную школу, где он обучался, одновременно работая на нефтеперегонном заводе в Баку. В 1938 году за высокий уровень мастерства и безаварийный налет Нельсон был назначен летчиком-инструктором на Курсах высшей летной подготовки (КВЛП) в Минеральных водах, куда была переведена к тому времени расформированная батайская школа. Внимательный и доброжелательный, он всегда выделялся образцовым воспитанием. Никто не мог припомнить, чтобы молодой инструктор Степанян позволил себе грубость, проявлял неуважение. Отвергая принуждение как метод обучения, он всегда был тактичен в общении с коллегами и учениками, а выдержка и смелость позволяли ему не раз выходить из сложных ситуаций в воздухе.

За Украину

На второй день войны группа инструкторов КВЛП, включая Нельсона, была направлена во 2-й запасной авиационный полк ВВС ВМФ в Ейске на переподготовку для полетов на штурмовиках ИЛ-2. Грозный для того времени самолет штурмовой авиации был уязвим для штурмовиков противника, поскольку совсем не имел прикрытия. Лишь позже в составе экипажа появился второй пилот - стрелок.

Первое сражение Нельсона состоялось в августе 1941 года в небе над Украиной. В составе 46-эскадрильи Черноморского флота ему предстояло защищать небо Одессы, Мелитополя, Николаева, топить конвои вражеских судов, пытавшихся проникнуть в акваторию Черного и Азовского морей. За штурвалом он громил немецкую переправу через Днепр, уничтожил отряд румынской кавалерии под Одессой, а в конце лета 1941 года был ранен в воздушном бою и был направлен лечиться в Харьков.

За Ленинград

Сентябрь 1941 года стал судьбоносным в жизни Нельсона. Ситуация на фронте была крайне напряженной, а полк Степаняна к тому времени базировался на военном аэродроме "Гражданка" в Ленинградской области. Морскому летчику предстояло сражаться в рядах 57-го штурмового авиаполка 8-й авиационной бригады ВВС Балтийского флота в незнакомой местности, в условиях туманного севера, часто при видимости не более 100 метров. Боевая задача была сложной – защитить небо Ленинграда в период стремительного наступления немцев. В ноябре на Колпинском направлении пехотные дивизии Вермахта понесли большие потери. Этот подвиг летчика был отмечен в особой телеграмме, направленной членом Государственного комитета обороны Климентом Ворошиловым, в которой рекомендовалось беречь подобных Степаняну летчиков.

Балтийский орел

Боевые товарищи дали ему прозвище Балтийский орел. Казалось, для Нельсона не существовало суровых метеоусловий, поскольку ему удавалось обнаружить противника и при необходимости его обмануть. Даже когда кольцо блокады сомкнулось вокруг города, были оставлены Шлиссельбург, а также ж/д станция Мга, младший лейтенант Степанян продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на голод и холод. Когда продвижение войск Вермахта было остановлено, авиаполк приступил к уничтожению транспортных судов противника. За участие в обороне Ленинграда Нельсон Степанян был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая звезда".

Небесный шахматист

Степанян в меньшей мере надеялся на крепость брони самолета, чем на собственную хитрость, изворотливость и смекалку. В бою Нельсон подобно шахматисту думал и за себя, и за противника. Будучи крайне требовательным к себе, он редко довольствовался успешным результатом выполненного задания и всегда мог найти повод для самокритики. Ему было мало повредить или потопить судно, он мог быть удовлетворен лишь тогда, когда раскалывал его на части. Совершив 135 эффективных штурмовок (рекорд Балтийской авиации и не только) на одном самолете, Нельсон Степанян сумел сохранить свой ИЛ и ни разу не возвратился на аэродром по земле. Его легендарная формула успеха звучала так: три процента вдохновения, десять процентов терпения и восемьдесят семь процентов труда.

Инструктор

В мае 1943 года Степанян быт отозван с фронта и назначен командиром учебной эскадрильи на Курсах командиров звеньев ВВС ВМФ в Куйбышевской области (позже в Моздоке). Он съездил в Баку, в Ереван, встречался с родными и близкими. Нельсон не любил публичности, старался не надевать китель с медалями, поскольку его узнавали и нередко устраивали стихийные митинги. В ходе многочисленных выступлений перед курсантами и рабочими он всегда вспомнил боевых товарищей, среди которых были летчик-истребитель Гусейн Багиров, Петр Кожанов, Георгий Костылев. Но инструкторская карьера боевого офицера не привлекала. Через год Степанян вернулся на фронт - командование, наконец, удовлетворило его многочисленные прошения о восстановлении в действующей армии.

За Крым

В апреле 1944 года майора Степаняна назначили командиром 47-го штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота. Тогда советские войска уже наступали, и авиаполку Степаняна предстояло участвовать в освобождении Крыма. "Дерзайте трезво и обдумано", - говорил он пилотам. 22 апреля 1944 года группа из 13 штурмовиков под командованием Нельсона разгромила немецкий морской конвой северо-западнее Севастополя.

За Прибалтику

В мае 1944 года 11-я штурмовая авиационная дивизия ВВС ВМФ, в том числе 47-й штурмовой авиаполк, была переброшена в состав ВВС Балтийского флота. Именно они освобождали Прибалтику. К выполнению боевых задач полк притупил летом над небом Финского залива, однако генеральная попытка прорыва фронта (третья по счету) была назначена на декабрь.

Советским войскам долго не удавалось взять в окружение курляндскую группировку противника, так как она непрерывно поддерживалась через незамерзающий порт Либава (Лиепая). Немецкая группировка была хорошо защищена мощной системой зенитных точек, которая непрерывно совершенствовалась с момента захвата Лиепаи в 1941 году. Северо-восточнее города располагался аэродром, на котором базировалась группа прикрытия, в том числе 54-ая эскадра истребителей Люфтваффе Jagdgeschwader 54 Grünherz.

Опасность задания была обусловлена сложными условиями штурма курляндского плацдарма. Подполковник Степанян настоял на том, что именно он поведет полк в бой. 14 декабря 1944 года советская авиация нанесла удар по живой силе противника. Летчики выполнили задание, потеряв десять самолетов. Среди погибших были и экипаж 31-летнего Нельсона Степаняна. Еще за несколько месяцев до гибели он был представлен к награждению второй медалью "Золотая звезда". К тому времени он совершил 239 боевых вылетов, потопив в совокупности целую эскадру.

Вылет 14 декабря был 259-м. Останки Степаняна и поныне покоятся на дне Балтийского моря.