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Горнолыжные курорты Кавказа избавят от жилых домов

Горнолыжные курорты Кавказа избавят от жилых домов
Новый закон, предложенный Минприроды России, избавит особо охраняемые территории России от строительства частного жилья. В первую очередь это коснется горнолыжных курортов Кавказа.

На территории российских заповедников не будут строить новое жилье – такие изменения предполагает законопроект о развитии экотуризма, предложенный Минприроды России, рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.

"Наш законопроект категорически запрещает создание новых объектов индивидуального жилищного строительства", подчеркнула Маканова, передает ТАСС.

Новый закон впервые затронет и правила безопасности туристов на особо охраняемых природных территориях, что особенно актуально в отношении нацпарка "Приэльбрусье", Сочинского нацпарка, где находятся горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы и подъемники – собственность частных инвесторов, однако правил безопасности для них никто не отменял, отметила Маканова.

Также законопроект не позволит изменять границы специально выделенных участков хозяйственного использования заповедников, что существенно ограничит и рекреационную деятельность, добавила директор департамента Минприроды России.

Названы лучшие горнолыжные курорты России

Названы лучшие горнолыжные курорты России

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