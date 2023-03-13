РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россияне смогут летать в Тунис прямыми рейсами

Россияне смогут летать в Тунис прямыми рейсами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В апреле между Россией и Тунисом будет запущено прямое авиасообщение. Самолеты будут летать из Петербурга и Москвы в Монастир на Средиземном море. Рейсы будут выполняться дважды в неделю до конца года.

Тунисский авиаперевозчик Nouvelair Tunisie в начала апреля начнет летать между двумя российскими городами и Монастиром.

С 7 апреля будут совершаться прямые рейсы из Санкт-Петербурга, с 8 апреля - из Москвы. Попасть в Тунис из культурной столицы можно будет по вторникам и пятницам, а по средам и субботам самолеты будут летать из Москвы. Обслуживать оба маршрута будут лайнеры Airbus A320 на 182 пассажира.

Перевозчик добавляет новое направление в весенне-летнее расписание навигации, если рейсы будут популярны, летать в Монастир самолеты будут до конца года.

Город Монастир расположен на берегу Средиземного моря, он считается религиозной столицей государства и является популярным курортом. В мае Nouvelair Tunisie также планирует начать полеты между Москвой и городом Тунис. Летом рейсы в курортный Хаммамет начнет выполнять "Аэрофлот".

Россияне смогут отдыхать в Тунисе без визы.

7 стран Африки, которые стоит посетить в 2023 году

7 стран Африки, которые стоит посетить в 2023 году

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version