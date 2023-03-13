На встрече в Ставрополе аграрии четырех стран обсудят импортозамещение

Опубликовано: 21:35, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Аграрии России, Беларуси, Казахстана и Киргизии на форуме, который пройдет в Ставрополе, наметят пути импортозамещения в растениеводстве и животноводстве, развитии сельских территорий и цифровизации АПК четырех стран.

В Ставрополе на базе Ставропольского государственного аграрного университета 17 марта пройдет форум "Образование. Кадры. Экономика", который будет посвящен импортозамещению в агропромышленном комплексе. Ожидается, что помимо российских аграриев, в нем примут участие делегации из Беларуси, Казахстана и Киргизии, сообщили в пресс-службе губернатора.

Ключевыми темами форума станут селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве, развитие сельских территорий, цифровизация АПК", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В форуме также примут участие руководители министерств и глав территорий региона, поскольку сейчас Ставрополье активно развивает сотрудничество с ведущими научными центрами в сфере семеноводства и животноводства.

Ожидается, что на площадке форума соберутся и лучшие ученые сельскохозяйственной отрасли края, которые поделятся своими наработками в самых разных областях АПК.

"Решение вопросов импортозамещения - залог стабильности развития Ставрополья", - подчеркнул глава региона Владимир Владимиров.