Трое выпивших селян напали на полицейских в Северном Казахстане

Опубликовано: 20:00, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нападение на полицейских было совершено в Северо-Казахстанской области во время рейда. На правоохранителей набросились три выпивших мужчины. В итоге стражам порядка пришлось применить пистолет, пострадали двое агрессоров.

Нападение на полицейских совершили трое нетрезвых сельских жителей в Северо-Казахстанской области, передают казахстанские СМИ.

ЧП случилось накануне вечером в городе Мамлютка. Участковые проводили рейд, когда заметили, что группа мужчин употребляет алкоголь во дворе многоэтажки.

"На замечание полицейских о том, что их действия являются нарушением общественного порядка, они отреагировали агрессивно и применили физическую силу в отношении представителей власти"

— департамент полиции СКО

Тогда один из полицейских, действуя согласно закону, выстрелил в воздух, а затем, когда предупредительный выстрел не помог, применил служебный газотравматический пистолет.

В итоге двум агрессорам понадобилась медпомощь, но без госпитализации.

Подозреваемые - местные жители от 20 до 38 лет - арестованы, идет досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.