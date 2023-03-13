Трое выпивших селян напали на полицейских в Северном Казахстане

Нападение на полицейских совершили трое нетрезвых сельских жителей в Северо-Казахстанской области, передают казахстанские СМИ.
ЧП случилось накануне вечером в городе Мамлютка. Участковые проводили рейд, когда заметили, что группа мужчин употребляет алкоголь во дворе многоэтажки.
"На замечание полицейских о том, что их действия являются нарушением общественного порядка, они отреагировали агрессивно и применили физическую силу в отношении представителей власти"
— департамент полиции СКО
Тогда один из полицейских, действуя согласно закону, выстрелил в воздух, а затем, когда предупредительный выстрел не помог, применил служебный газотравматический пистолет.
В итоге двум агрессорам понадобилась медпомощь, но без госпитализации.
Подозреваемые - местные жители от 20 до 38 лет - арестованы, идет досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.