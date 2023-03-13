© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При посещении разных стран стоить помнить об уникальных чертах застольного этикета у разных народов и культур, даже если какие-то из них кажутся нам странными. Этот небольшой путеводитель по некоторым необычным правилам застольного этикета будет полезен каждому путешественнику.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о пяти самых выразительных кулинарных традициях Северного Кавказа.

Китай: нет пустым тарелкам

В Китае распространена традиция оставлять немного еды на тарелке после приема пищи. Считается, что чистая тарелка свидетельствует о том, что гость не наелся, а значит хозяин недостаточно его накормил. Если вы оставите немного еды на тарелке, это будет означать, что вы благодарны хозяину за сытное угощение. Во многих других странах оставить что-то на тарелке после трапезы выглядит неуважением к хозяину.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гонконг: не переворачивайте рыбу

Переворачивать рыбу во время еды - довольно распространенная практика, но в Гонконге и большей части Китая считается, что такой способ приносит неудачу. Во многих странах люди обычно съедают одну сторону рыбы, а затем переворачивают ее, чтобы съесть другую сторону. Однако в Гонконге рыбу всегда едят только с одной стороны: когда показываются кости, их убирают, и только потом доедают оставшуюся часть рыбы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индия: ешьте руками

В западной культуре уделяется внимание правилам пользования столовыми приборами, а в других уголках мира принято есть руками. При этом везде есть свои нюансы. Так, в Индии во время еды пользуются только правой рукой. Согласно индуизму, каждый палец - это один из пяти элементов: вода, воздух, огонь, земля и эфир, таким образом, отказ от приборов помогает установить более глубокую связь с едой. Также еду обычно подают не порционно, она распределяется из общей тарелки. Это, как и в исламе, подчеркивает равенство. Однако городская культура перенимает западные традиции и в ресторанах, где всегда можно попросить столовые приборы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Япония: осторожнее относитесь к палочкам

В некоторых культурах поедание пищи, сопровождаемое громким прихлебыванием, может считаться грубым, но в Японии это норма. Всасывать суп или лапшу с характерным хлюпаньем расценивается в этой стране как признак восхищения шеф-поваром. Кроме того, не стоит скрещивать палочки для еды в тарелке после использования или втыкать их в еду вертикально. Причина такого ограничения кроется в том, что чаша с рисом с воткнутыми в него палочками служит символическим подношением умершему.

Венгрия: не чокайтесь пивными кружками

Обычно во время праздничного застолья после произнесения тоста принято чокаться, но в пивных барах Венгрии такой привычки следует избегать. В XIX веке австрийские офицеры чокались пивными кружками, отмечая подавление венгерского восстания. Этот ритуал даже спустя почти 180 лет вызывает порицание со стороны венгерского народа.

Италия: капучино после еды - плохая идея

Капучино в Италии пьют за завтраком, хотя нет никаких запретов относительно его употребления в другое время дня. Однако не стоит заказывать его во время еды или сразу после обеда или ужина. Считается, что из-за содержания молока капучино будет мешать пищеварению. Кроме того, не следует просить дополнительную порцию сыра к еде, так как это считается грубостью по отношению к шеф-повару. Также не стоит добавлять сыр к морепродуктам. Это, по мнению итальянцев, это нарушает все вкусовые пропорции блюда.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египет: не наполняйте свой стакан самостоятельно

В Египте не принято наполнять себе стакан самому. Можно намекнуть на это человеку, сидящему рядом с вами. Также стоит быть внимательным, если напиток в стакане соседа начинает подходить к концу. Кроме того, следует начинать трапезу после того, как произнесут "сахтейн" - некий эквивалент фразы "приятного аппетита". Если египетская семья пригласила вас на обед, не забудьте взять с собой коробку шоколадных конфет или пирожных в качестве дружеского презента.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бразилия: не забывайте о жетонах

В классических бразильских стейк-хаусах во время заказа еды посетителям выдают жетоны. Если жетон лежит зеленой стороной вверх, то вы хотите повторить ваше блюдо. Красная сторона жетона сигнализирует о том, что вы наелись и больше еды не нужно. Если забыть про систему жетонов, то можно съесть больше, чем требуется.

Грузия: произносите тосты

В Грузии мало какое застолье - супра - обходится без вина. При этом не стоит пить из бокала просто так. В Грузии застолье ведет тамада, который говорит тосты, а также передает право произнести или дополнить тост остальным. При этом не обязательно допивать все до дна каждый раз, если только не прозвучал специальный призыв "Боломдэ!"

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран: вежливо откажитесь, но лишь поначалу

Важная форма речевого этикета в Иране - таароф. Это слово арабского происхождения не имеет буквального перевода на русский язык. Суть в том, что в начале принято отказываться от любого подарка или вежливого предложения (а иногда и от оплаты), чтобы определить искренность намерения.

Простое объяснение для приезжающих иностранцев заключается в том, что они должны вежливо отказаться от предложения еды или какого-либо подарка один или два раза - а если продолжают настаивать, то необходимо принять подарок или предложение с благодарностью. Это явление в стране встречается повсеместно, иногда даже таксист может отказываться от оплаты услуг (но помните, что это формальность и почти всегда ожидают, что оплата все-таки последует).