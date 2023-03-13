Авторы закона об иноагентах в Грузии объяснили его отзыв

Опубликовано: 17:58, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Отозвав закон об иноагентах после массовых акций протеста, его создатели - движение "Сила народа", а также партия "Грузинская мечта", проявили силу, которая заключается в способности пойти на компромисс, заявили в движении.

Создатели закона об иноагентах в Грузии рассказали, зачем решили отозвать уже принятый документ.

В заявлении движения "Сила народа" говорится, что оно, вместе с правящей партией "Грузинская мечта", доказало свою силу, пойдя при этом на компромисс.

А вот те, кто устроил массовые протесты у здания парламента, показали, что слабы, - их попытка устроить революцию провалилась, считают авторы закона.

В заявлении также говорится, что многие из тех, кто принял участие в митингах, уже осознали, что разумность закона в итоге признали и ЕС, и США, и Британия, передает Sputnik Грузия.

Закон об иноагентах в Грузии

Изначально "Сила народа" подготовила т. н. "грузинский" вариант документа. В нем слово "иноагент" было заменено на "агент иностранного влияния" во избежания стигматизации. Данный статус не мог присваиваться физлицу, за нарушение закона не предусматривалось уголовного наказания.

Однако закон вызвал бурную негативную реакцию, в ответ на что его авторы разработали вторую редакцию, полностью основанную на американском законе FARA. В ней иноагентом могло стать физическое лицо, нарушение закона каралось в том числе в уголовном порядке.

В "Силе народа" рассчитывали, что сравнение с "американским" поможет общественности принять необходимость "грузинского" варианта. Но массовых акций протеста, вылившихся в беспорядки, избежать все же не удалось, и оба документа были отозваны.