Страны ЕС ужесточили проверку при выдаче виз для граждан Казахстана

Опубликовано: 17:42, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Евросоюза ужесточили выдачу шенгенских виз для граждан Казахстана. Теперь их документы на получение визы будут отправлять в единую базу таких данных и проверять по всем базам, включая полицию, службы безопасности, а также аэропорты и вокзалы.

Евросоюз ужесточил правила приема документов граждан Казахстана, подающих на получение шенгенской визы. Теперь их документы будут проверяться в единой базе и проходить проверку по базам полиции всех стран, служб безопасности, миграционных служб вплоть до баз данных европейских аэропортов и вокзалов.

Причиной столь жестких требований стали правонарушения со стороны казахстанцев, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров.

Некоторые казахстанские граждане, посещая страны Шенгена, при аренде автомобилей не оплачивают штрафы, счета в гостиницах, уезжая из этой страны. Студенты берут кредиты, не оплачивая их, и тоже уезжают Все это копится, а в чужой стране нужно соблюдать ее правила и законы, пояснил официальный представитель казахстанского МИД, передает Sputnik Казахстан.

Требование более тщательной проверки граждан Казахстана было запрошено одной из стран шенгенского соглашения, а согласно правилам, страны шенгенской зоны имеют право инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы, добавил Айбек Смадияров.