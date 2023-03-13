Опубликовано: 17:06, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отказ от переговоров по мирному договору с Азербайджаном означает, что Армения при поддержке деструктивных сил Запада ведет Южный Кавказ к новой войне. Об этом в программе "Кто против" на "Россия 1" сегодня рассказал телерадиоведущий Гия Саралидзе, говоря о рисках для России в кавказском регионе.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе в эфире авторской программы Дмитрий Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" обратил сегодня внимание на резко выросшие риски новых боевых действий между Арменией и Азербайджаном ввиду отказа официального Еревана от переговоров по мирному соглашению.

"На самом деле очень серьезная ситуация вокруг Карабаха, очень взрывоопасная. Я видел интервью секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, который сказал, что сейчас Ереван не собирается подписывать мирный договор, о котором очень долго говорили", - пояснил Гия Саралидзе, отметив, что отказ прозвучал с самого верха армянского государства.

Он напомнил, что на данный момент уже есть несколько документов, подписанных руководством Азербайджана и Армении – четыре Трехсторонних заявления при посредничестве России и пражское заявление о взаимном признании территориальной целостности. Телерадиоведущий подчеркнул, что отказ от дальнейшего диалога ведет к насилию.

"На самом деле, то, что мирного договора не будет между двумя странами, и то, что пока мирные процессы никуда не двигаются, – это очень плохо. Если не будет мирного договора, не будет диалога между Арменией и Азербайджаном, то, боюсь, опять все может скатиться к вооруженному противостоянию, тем более что на Западе многое для этого делают", - указал Гия Саралидзе.