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Дагестан открыл сезон лесных пожаров в России

Дагестан открыл сезон лесных пожаров в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первые лесные пожары в 2023 году уже зафиксированы в России, возгорания произошли на Кубани, Дальнем Востоке и Дагестане. Последний пытается справиться с пожаром уже неделю.

Шесть регионов России в 2023 году уже сообщают о лесных пожарах. Горят российский юг и Северный Кавказ. О ситуации с природными пожарами на начало весны в России рассказал замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

Первые в этом году лесные пожары зафиксированы на Дальнем Востоке, Алтае, в Краснодарском крае, Астраханской области, Адыгее, Дагестане. Всего известно о 14 возгораниях в шести регионах. Общая площадь первых лесных пожаров небольшая и составляет 167 га.

Пожароопасный сезон в России едва начался, отметил замглавы Рослесхоза. Он открыт в 11 регионах страны, в том числе в нескольких республиках Северного Кавказа. В числе первых числится пожар в Левашинском районе Дагестана, его пытаются потушить уже неделю. Возле села Куппа на горном склоне вспыхнули сухая трава и кустарники. На данный момент сохраняется очаговое тление, что грозит новым возгоранием. К тушению привлечены свыше ста человек, ситуация осложняется труднодоступностью места ЧП. Угрозы для соседних сел нет.

Ранее в Махачкале ликвидировали возгорание в Эльтавском лесу, имеющем  статус особо охраняемой территории местного значения.

Отметим, что ежегодно в России площадь лесных пожаров исчисляется миллионами гектаров.

 

Махачкалинские пожарные тушат заповедный Эльтавский лес

Махачкалинские пожарные тушат заповедный Эльтавский лес

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