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В Дагестане в этом году начинают строительство 100 соцобъектов

В Дагестане в этом году начинают строительство 100 соцобъектов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане в этом году начинают масштабное строительство соцобъектов, информирует Минстрой региона. В частности, планируется возвести более 90 объектов образования и несколько объектов здравоохранения.

В нынешнем году в Дагестане приступят к строительству целой сотни соцобъектов, передает Минстрой республики. В ведомстве подчеркнули, что возведение 58 объектов образования предусмотрено нацпроектами "Образование" и "Демография". Еще 37 объектов образования и 6 объектов здравоохранения появятся в рамках Республиканской инвестиционной программой.

При этом в Минстрое обратили внимание на то, что с 2023 по 2025 год расходы на создание объектов здравоохранения будут на 100% покрыты за счет средств регионального бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что в нынешнем году в Дагестане введут в эксплуатацию более 350 соцобъектов. В частности, на побережье Каспия также построят целый ряд новых гостиниц с общем номерным фондом на 12,5 тыс мест.

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