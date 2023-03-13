В Дагестане в этом году начинают строительство 100 соцобъектов

Опубликовано: 13:50, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане в этом году начинают масштабное строительство соцобъектов, информирует Минстрой региона. В частности, планируется возвести более 90 объектов образования и несколько объектов здравоохранения.

В нынешнем году в Дагестане приступят к строительству целой сотни соцобъектов, передает Минстрой республики. В ведомстве подчеркнули, что возведение 58 объектов образования предусмотрено нацпроектами "Образование" и "Демография". Еще 37 объектов образования и 6 объектов здравоохранения появятся в рамках Республиканской инвестиционной программой.



При этом в Минстрое обратили внимание на то, что с 2023 по 2025 год расходы на создание объектов здравоохранения будут на 100% покрыты за счет средств регионального бюджета.



Напомним, ранее сообщалось, что в нынешнем году в Дагестане введут в эксплуатацию более 350 соцобъектов. В частности, на побережье Каспия также построят целый ряд новых гостиниц с общем номерным фондом на 12,5 тыс мест.