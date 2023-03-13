Опубликовано: 14:41, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Принятый почти 100 лет назад, закон об иноагентах в США изначально боролся с нацистской пропагандой. Сегодня FARA имеет целью сделать прозрачным иностранное влияние на политику и общественное мнение в США. В иноагенты компании и лица записываются обычно сами - закон никак не ограничивает их работу.

В США закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act), или FARA, существует уже 85 лет. Он был принят для борьбы с пропагандой нацистской Германии, но со временем претерпел некоторые изменения.

Когда был принят закон об иноагентах в США?

Американский закон об иноагентах подписал летом 1938 года 32-й президент США Франклин Рузвельт. Закон требовал от иноагентов, представляющих интересы иностранных держав в "политическом или квазиполитическом качестве", раскрывать свои отношения с правительством другой страны. Закон был призван облегчить "оценку правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц".

С 1942 года закон находится в ведении Министерства юстиции, им занимается Управление нацбезопасности (NSD), секция контрразведки и экспортного контроля (CES), подразделение FARA.

До 2017 года закон был малоизвестен и редко применялся. Затем последовали обвинения в адрес должностных лиц, связанных с администрацией 45-го президента Дональда Трампа, закон стал обсуждаться, была отмечена его актуальность.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такие иноагенты?

В 1966 году в закон внесли поправки, сузившие понятие "иностранный агент" в США. Теперь в фокус были помещены организации и лица, занимающиеся не пропагандой, а лоббированием. Речь идет об агентах, фактически работающих с иностранными державами и нацеленных на получение экономических или политических выгод, посредством влияния на принятие правительственных решений.

В 1995 году в США был принят закон о лоббизме, еще сузивший поле действия закона об иноагентах, - он стал касаться лишь лоббистов, отстаивающих политические интересы иностранных правительств.

Таким образом, к иностранным агентам в США причисляются те, кто напрямую управляется или контролируется иностранным правительством или организацией и действует в их интересах.

Кто входит в список FARA?

На данный момент в списке FARA находится около 500 организаций и частных лиц.

Исключение сделано для общественных организаций, занимающихся религиозной, научной, академической, художественной деятельностью, для тех, кто получает иностранное финансирование, но не занят главным образом работой в иностранных интересах. Также исключение сделано для СМИ, которые на 80% или больше находятся во владении граждан США.

Принудительно попасть в базу иноагентов в США сложно: агент не может быть включен в список FARA, если правительство не докажет, что он действовал "по приказу, просьбе, под руководством или контролем иностранного руководителя".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обычно "иностранные агенты" регистрируются самостоятельно. Статус "иноагента" в США не несет никаких ограничений в деятельности, кроме того, FARA не запрещает лоббирование иностранных интересов. Главная значение закона - обеспечить прозрачность в отношении иностранного влияния на политику и общественное мнение в США.

Наказание за нарушение закона об иноагентах в США

Иноагент в США, который не зарегистрировался в базе, рискует заплатить штраф в размере $10 тыс или получить до пяти лет тюрьмы. При этом к ответственности по данному закону призывают исключительно редко. За последние 50 лет до суда дошли порядка 10 дел, а приговор был вынесен всего в нескольких случаях.

Уголовное дело по FARA может быть возбуждено в том случае, если нарушение носит масштабный характер, например фигурируют миллионные иностранные субсидии, и тому имеются достаточные доказательства, например доказано вмешательство иностранных спецслужб.

Закон об иноагентах в Грузии и США

Отметим, что американский закон об иноагентах в 2023 году был положен в основу второй версии соответствующего законопроекта в Грузии. Она таким образом оказалась гораздо жестче изначальной - т.н. грузинской, в которой иноагентом не могло стать физлицо, а также не предполагалось уголовного наказания за нарушение.

Авторами обоих вариантов были одни и те же люди - представители движения "Сила народа". С помощью американской версии они хотели продемонстрировать мягкость грузинской. Однако это не помогло: инициатива была встречена волной массовых акций протеста, в результате правительство пошло на беспрецедентный шаг и отозвало уже принятый закон.