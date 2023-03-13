Путин потребовал от Пашиняна конструктива

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно пресс-релизу Кремля, Путин заявил Пашиняну о необходимости вести себя конструктивно и посвятил беседу практическим аспектам трехсторонних договоренностей, которые не были реализованы Арменией до сих пор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил сегодня очередной звонок в Кремль, однако переговоры с президентом России Владимиром Путиным пошли не по тому сценарию, на который рассчитывал Ереван: российский лидер потребовал от собеседника вести себя конструктивно.

Об этом можно судить по пресс-релизу на сайте Кремля. Отдельным абзацев нем сказано, что Владимир Путин в беседе с Николом Пашиняном "подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами".

Кроме того, указано, что Путин и Пашинян обсуждали "практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов". Среди них отдельно упомянуты обеспечение стабильности и безопасности на границе двух республик, разблокирование экономических и транспортных связей в регионе и подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Почему Россия недовольна Арменией?

Сегодняшний разговор президента России с армянским премьером суммирует реакцию Москвы на попытки Армении развалить урегулирование при российском посредничестве отношений с Азербайджаном. До этого негативное отношение российских властей к проблемам, генерируемым Ереваном, выражал глава МИД Сергей Лавров, но команда Никола Пашиняна не вняла предупреждениям – отсюда слова президента Владимира Путина.

Россия недовольна Арменией по нескольким причинам. Во-первых, власти Армении саботируют армяно-азербайджанское урегулирование. При посредничестве Москвы подписаны четыре документа, справедливо и четко прописывающие все этапы обеспечения мира между двумя республиками, но Ереван не исполняет своих обязательств по этим документам. Дошло до того, что Никол Пашинян прямо отказывается обеспечивать транспортное сообщение между Зангиланским районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, а секретарь Совбеза Армен Григорян ставит неприемлемое условие о включение внутренней азербайджанской темы Карабаха в повестку переговоров по мирному соглашению.

Во-вторых, Армения мешает реализации российских интересов на Южном Кавказе. Помимо потребности в стабильном регионе и прекращении вражды между двумя своими союзниками, Россия стремится сейчас использовать его для создания альтернативного маршрута экспорта и импорта – через тот самый Зангезурский коридор, который не хочет строить Ереван. Возможно, власти Армении намеренно используют эту тему как инструмент торга с Россией, что не может не вызывать у Москвы раздражение: Ереван вместо помощи пытается максимально нажиться на сложном положении своего союзника.

В-третьих, Армения усилила курс на отдаление от России. Об этом говорит цепочка отказов Еревана от работы в ОДКБ: сначала Никол Пашинян не подписывает документы ереванского саммита ОДКБ, затем республика отменяет учения Организации на своей территории, затем отказывается от должности заместителя генсека. Еще громче об этом свидетельствует беспрецедентное размещение на земле российского союзника "гражданской" миссии наблюдателей ЕС, в состав которой вошли французские жандармы и германские полицейские. В момент масштабного геополитического противостояния Запада с Россией Армения впустила к себе западных силовиков, да еще с перспективой расширения их состава, что может расцениваться в Москве только как предательство.

Последнее предупреждение Еревану

Поэтому сообщение на сайте Кремля стоит расценивать как последнее предупреждение властям Армении: они должны прекратить саботаж урегулирования вместе с антироссийскими действиями и вести себя конструктивно, а не деструктивно. В том числе Ереван не должен препятствовать диалогу между властями Азербайджана и армянами Карабахского экономического района, тем более готовить их к новой войне против азербайджанской армии. Недаром разговор состоялся в день, когда Баку пригласил карабахских армян на вторую встречу по их паспортизации и инфраструктурным проектам в Карабахе – пока команда Пашиняна ищет возможности сохранить сепаратистский проект, Азербайджан занят конструктивной работой по обеспечению прав и свобод своих граждан. И Москве нужно, чтобы Ереван этому не мешал.

Также Армения должна – и не только Азербайджану, но и России – разблокировать транспортное сообщение, то есть открыть свои границы и построить необходимую инфраструктуру. На сайте Кремля прямо указано, что президент России и армянский премьер говорили именно о практических аспектах реализации всех трехсторонних договоренностей, поскольку для теоретических рассуждений времени уже нет. Армения обязана остановить саботаж урегулирования и сделать то, под чем подписался Никол Пашинян в четырех заявлениях. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен России, и Россия ждет, что армянская сторона перестанет блокировать выгодный для всего региона документ.

Особое послание скрыто в словах об обеспечении стабильности и безопасности на границе двух стран. Оно относится к "гражданской" миссии ЕС, чьи представители размещены сейчас именно на границе Армении с Азербайджаном. С точки зрения России, европейским силовикам и чиновникам нечего делать ни на границе ее союзников, ни в целом на армянской территории. На протяжении трех десятилетий безопасность армянских границ обеспечивала Погранслужба ФСБ, и попыток геополитических соперников заместить ее Москва не потерпит. Вполне возможно, именно это и услышал сегодня Никол Пашинян во время звонка Владимиру Путину.

Внял ли премьер-министр Армении? Будем надеяться, что разговор пошел на пользу Южному Кавказу.