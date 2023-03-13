Зачем мошенники в Турции скупают поврежденные землетрясением машины?

Опубликовано: 14:15, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турцию может захлестнуть волна автокраж - сейчас мошенники скупают поврежденные землетрясениями автомобили, чтобы в последствии использовать номера с двигателей и шасси, продавая другие украденные автомобили.

Жители пострадавших от землетрясений районов Турции массово выставляют на продажу автомобили, как "последнее оставшееся имущество". Чаще всего это сильно пострадавшие, не подлежащие восстановлению машины, однако их активно скупают. В побитых землетрясением автомобилях заинтересованы мошенники, пишет турецкая газета Hürriyet.

Злоумышленники скупают поврежденные машины ради номеров двигателя и шасси транспортного средства. В будущем мошенники скопируют эти номера на украденные автомобили той же марки, модели и цвета, и смогут выставить их на продажу. "Этот метод мошенничества также известен в народе как "подмена"", - уточнили в газете.

Стихийное бедствие в Турции повредило примерно 1 млн автомобилей, не подлежат восстановлению порядка 250 тыс машин.

В настоящее время Главное управление безопасности Турции работает над тем, чтобы не допустить перепродажи останков автомобилей из зон землетрясения. В ближайшие дни такое машины будут извлечены. Ситуацию осложняет то, что многие автомобили числятся пропавшими, их не могут найти под завалами. Граждан призывают сообщать в полицию о поврежденных транспортных средствах.