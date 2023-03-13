Почему Армения отказывается от мира с Азербайджаном?

Опубликовано: 13:54, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В передаче "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" ведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов обсудили требование секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о включении азербайджанского вопроса об армянском населении Карабаха в повестку двустороннего мирного урегулирования, иначе Ереван не будет подписывать мир с Баку.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в передаче "Формула смысла" на канале "Соловьев LIVE" поговорили о том, почему Армения стремится во что бы то ни стало не допустить мира с Азербайджаном, а также обсудили след стран Запада на Южном Кавказе.