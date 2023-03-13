Саралидзе и Гасанов: Армения двигается к войне с Азербайджаном 

Опубликовано: 13:00, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в передаче "Формула смысла" на канале "Соловьев LIVE" обсудили недавнее требование секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о включении внутреннего азербайджанского вопроса об армянском населении Карабаха в повестку двустороннего мирного урегулирования, иначе Ереван не будет подписывать мир с Баку.

Армения в настоящее время взяла курс на срыв мирного урегулирования отношений с Азербайджаном, настойчиво требуя включить в повестку переговоров тему Карабаха, которая является внутренним делом Азербайджанской Республики. О том, почему Ереван оказывается от мирной перспективы для собственных граждан и кто ее к этому подталкивает, сегодня в передаче "Формула смысла" на канале "Соловьев LIVE" поговорили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов.

Армения взяла курс на войну

Гия Саралидзе в первую очередь обратил внимание на недавнее интервью секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, проявившее серьезное обострение в армяно-азербайджанских отношениях. "Григорян заявил, что Ереван не будет подписывать мирное соглашение и выдвигает определенное количество условий, в том числе и обсуждение вопроса безопасности Карабаха. Это, насколько я понимаю, прямо противоречит тому, что заявляют из Баку, ведь с момента окончания Второй Карабахской войны вопрос безопасности Карабаха Азербайджан рассматривает как свое внутреннее дело", - напомнил он.

"Отказ от подписания мирного договора означает продолжение военной конфронтации. Фактически, следующий шаг, если нет мирного договора и нет разговора о мире, – это опять возобновление боевых действий"

– Гия Саралидзе

Камран Гасанов прежде всего напомнил, что между Азербайджаном и Арменией уже есть несколько согласованных документов. "Некоторые говорят, что подписанные заявления – это все-таки не договор, но тем не менее это документы, под которыми стоит подпись премьер-министра Армении. Речь прежде всего о Трехстороннем заявлении 2020 года, ряд пунктов которого все еще нужно выполнить, и совместное заявление в Праге 2022 года, где Пашинян и Алиев признали территориальную целостность Армении и Азербайджана. Исходя из этих документов, можно было бы двигаться дальше, реализовывать те моменты, которые уже прописаны, но на протяжении более двух лет мы видим, как оттягивается решение многих вопросов, в том числе открытие транспортных коридоров и делимитация границы", - отметил он.

Почему Армения отказывается от мира с Азербайджаном?

Политолог подчеркнул, что Армения стремится во что бы то ни стало не допустить мира с Азербайджаном. "Примерно так же, как оппозиционные силы хотят сместить действующую власть в Грузии, ищут для этого какие-то поводы, действуют и власти Армении на карабахском треке: все что угодно, лишь бы не заключать окончательное соглашение о мире. Поэтому постоянно происходят инциденты, как недавние перестрелки на границе и внутри Азербайджана, или как отказ министра иностранных дел Арарата Мирзояна приезжать в Россию из-за Лачинского коридора (он даже не был готов обсуждать мирный договор с Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым). Возможно, поэтому Лавров не поехал в Ереван в прошлом месяце. То есть со стороны Еревана идет планомерное оттягивание решения многих вопросов", - обратил внимание Камран Гасанов.



"Одно из объяснений, на мой взгляд, связано с тем, что Пашинян опасается потерять свою власть. У него не хватает авторитета, чтобы выполнить то, под чем он подписывался, ведь в Армении первое Трехстороннее заявление воспринимают как акт о капитуляции. При этом возникает вопрос – почему партия Пашиняна выиграла выборы в 2021 году, если у ее лидера не хватает кредита доверия? Второе объяснение – Армения пользуется тем, что Россия пока занята Украиной и у нее нет возможности давить на Ереван, чтобы побыстрее продвигать урегулирование. Третье объяснение – возможно, армянская сторона пытается заручиться поддержкой западных коллег. Есть конкретные примеры – визиты а Армении главы ЦРУ и Нэнси Пелоси, а также реализация "гражданской" миссии ЕС. Европа фактически хочет заместить Россию на Кавказе и в частности в карабахском вопросе. Я так понимаю, армянские власти этому не препятствуют", - сообщил эксперт.

След Запада на Южном Кавказе

Гия Саралидзе указал на усилия Франции по внедрению на Южный Кавказ через Армению. "Среди европейских усилий особенно французские выделяются на общем фоне. Были соответствующие заявления президента Макрона по отношению к этому. Они носят откровенно антироссийский характер, который указывает на то, что поджигать Южный Кавказ могут с нескольких сторон. Это могут быть и Грузия, и события вокруг Карабаха, а может быть и то, и другое одновременно", - подчеркнул телерадиоведущий.



Камран Гасанов обратил внимание, что на Южном Кавказе Запад реализует классическую стратегию анаконды. "Они работают всюду, где возможно чего-то добиться. Можно вспомнить и о таджиско-кыргызском конфликте и о беспорядках в Казахстане перед самым началом СВО. В эти регионы тоже ездят наши западные коллеги, к примеру, в лице госсекретаря США Энтони Блинкена. Эти попытки проникнуть в регион будут продолжаться, и единственный рецепт защиты – прочные двусторонние контакты. Россия, мы видим, пытается на уровне Министерства иностранных дел взывать к разуму, говорить об укреплении связей с Арменией, но даже Грузия, которая должна быть, по идее, враждебной к нам, проявляет большее понимание", - сказал он.



"В регион Франция пытается зайти не одна. Вне рамок Евросоюза она бы себя не вела настолько нагло. Скорее всего, есть поддержка и других стран-членов Европы. Я не стал бы сбрасывать со счетов Германию, куда не так давно ездил Пашинян. Если сравнивать с тем, как Берлин ведет себя по отношению к Украине, можно увидеть, что Германия перестает быть "тихим" игроком. В кавказских вопросах она себя еще проявит, и проявления эти не будут, конечно, носить пророссийский характер", - добавил Камран Гасанов.