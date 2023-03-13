Опубликовано: 12:37, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители субъектов Северного Кавказа являются наименее закредитованными, по сравнению с жителями других российских регионов. Лидеры рейтинга – Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Регионы СКФО признаны наименее закредитованными субъектами России по данным от 1 февраля 2023 года. Исследование было проведено РИА Новости.

Тройка лидеров

Так лидером рейтинга стала Ингушетия, где среднем один житель задолжал банкам по различным видам кредитов порядка 42 тыс рублей.

В тройку также вошли Чеченская Республика (86 тыс рублей) и Дагестан (90 тыс).

Остальные субъекты СКФО

Что касается других регионов Северного Кавказа, то КБР оказалась на шестом месте. Там объем долга на одного жителя составляет 163 тыс рублей. КЧР расположилась на 10-й позиции с результатом в 252,3 тыс рублей, Северная Осетия – 13 место (261 тыс), Ставрополье – 23-я строчка в рейтинге (273 тыс человек).

Если затрагивать ситуацию по России в целом, то банковская задолженность на начало 2023 года достигла 361 тыс рублей на каждого из жителя.