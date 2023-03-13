Армения снова раскалывает ОДКБ

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Пока мы рассуждаем о расколе или единстве в НАТО, аналогичные вопросы, похоже, возникают в военном альянсе России. Одна из стран-членов планомерно торпедирует совместные встречи и мероприятия. С чем это связано, разберемся вместе.

Демарши Армении в ОДКБ

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия и еще пять стран, как в любой такой организации, председательство меняется. По принципу ротации в этом году оно перешло от представителя России к представителю Казахстана. У каждого генсека по регламенту должно быть три заместителя. Одним из них должен был стать представитель от Армении, однако на днях Ереван объявил, что отказался от квоты на эту должность.

Конечно, основываясь на одной новости, нецелесообразно делать далеко идущие выводы, однако это не исключение из правила, а уже само правило в контактах Еревана с ОДКБ. Власти Армении систематически совершают достаточно резкие шаги в отношении и России, и других союзников. Работу ОДКБ премьер-министр Никол Пашинян нарушил почти сразу, как пришел к власти - напомним, тогда, летом 2018 года, он арестовал генсека организации Юрия Хачатурова. Даже крайне сдержанный Сергей Лавров назвал происходящее "беспокоящим" нас и нарушением "нормальной работы" организации. После этого было ряд несовместимых с российскими интересами событий.

На ноябрьском саммите ОДКБ 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян не поставил свою подпись под декларацией Совета коллективной безопасности из-за того, что союзники не раскритиковали действия Азербайджана в сентябре 2022 года во время пограничных боев. Далее, в конце 2022 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался ехать в Москву. В итоге Лавров проводил переговоры не в трехстороннем формате, а тет-а-тет с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Самое свежее - в начале этого года Минобороны Армении отказалось участвовать в совместных военных учениях ОДКБ "Несокрушимое братство" и проводить их на своей территории. Объяснение такое: "проведение учений - нецелесообразно". Представляете, если бы Германия или Норвегия отказалась бы от учений НАТО?

Западный курс Армении

Отказываясь от учений с ОДКБ и встреч с коллегами из Москвы, Ереван охотно принимает у себя главу ЦРУ Уильяма Бернса, председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси и гостей из Европы. Уже больше месяца в Армении работает наблюдательная миссия ЕС из 100 европейских специалистов, включая французских жандармов и германских полицейских.

Свои действия Армения объясняет тем, что Россия и союзники ОДКБ не занимают ее позицию по вопросам отношений с Азербайджаном. Страны ОДКБ отказываются критиковать Азербайджан за события в Карабахе, потому что считают Карабах территорией Азербайджана. Россия настаивает на урегулировании армяно-азербайджанских отношений и подписании мирного договора.

И вот вместо того, чтобы выполнять трехсторонние заявления и пражскую декларацию о признании территориальной целостности, Ереван оттягивает урегулирование, фактически отказываясь от него. Последнее заявление секретаря Совбеза республики Армена Григоряна, где тот поставил под сомнение возможность заключения мирного договора, лишний раз доказывает такой деструктивный настрой.

Каков бы ни был мотив союзника по ОДКБ, очевидно, каждые его новые шаги вносят смуту и разлад в российские интеграционные объединения. Что особенно неприятно, когда Россия сражается на Украине и против нее пытаются открыть другие фронты в Молдове, Грузии и иных регионах.