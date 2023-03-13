Крымский Mriya Resort & Spa намерен спасти туризм в регионе

Опубликовано: 12:02, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический бизнес в Крыму ждут новые инвестиции - на форуме Open Mriya подписаны соглашения на 4,5 млрд рублей. Вперед продвинется как туристическая, так и гастрономическая составляющая региона.

В Крыму провели мероприятие Open Mriya, заключенные на нем соглашения помогут развить потенциал турсферы в регионе в этом году.

Форум, на котором собрались бизнесмены, отельеры, туроператоры, фермеры, поставщики продуктов - всего свыше 300 участников - состоялся в комплексе Mriya Resort & Spa. В результате были подписаны соглашения на сумму 4,5 млрд рублей, они направлены на популяризацию туризма в Крыму.

Среди подписанных соглашений есть контракты поставки с сельхозпроизводителями. Гастрономия в Крыму имеет особое значение для развития туризма. "Туристы к нам приезжают и попробовать наши уникальные продукты, которые отличаются вкусовые качествами, экологической составляющей", - подчеркнул замглавы Минсельхоза региона Арсен Арзиев.

Также в рамках мероприятия туристический и санаторный потенциал Крыма был презентован туроператорам и туристическим агентствам. Ожидается, что это усилит имиджа региона и увеличит поток отдыхающих предстоящим летом.

Напомним, летом 2022 года турпоток в Крым оказался скромным, сказалось временное ограничение на полеты в регион. Сейчас эксперты ожидают еще большего падения турпотока - на отдых в Крым в 2023 году могут приехать на 20% меньше туристов, чем в прошлом году.