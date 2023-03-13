Опубликовано: 10:43, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптик Синенков рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снежного покрова. По его словам, уже начиная со вторника столичный регион окажется под властью теплого атмосферного фронта

Интенсивное таяние снежного покрова в Москве начнется со среды. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, начиная со второй половины недели атмосферное давление будет выше нормы, и воздух в дневные часы будет прогреваться более активно. Соответственно повысится и интенсивность таяния снега.

Во вторник днем столбики столичных термометров будут повышать от 3 до 5 градусов выше нуля. Ночью прохладнее – от минус 2 до минус 7 градусов.

Поэтому, по словам Синенкова, резкого таяния снега в ближайшие дни не произойдет, передает РИА Новости.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что температура значительно выше климатической нормы прогнозируется на всей территории России с 15 марта.