Опубликовано: 10:09, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый турецкий электромобиль марки TOGG выйдет на рынки скоро, стартовая стоимость аппарата составит $53 тысяч и будет выпускаться в двух сериях – внедорожник и седан.

В ближайшее время стартует продажа первого серийного турецкого электромобиля марки TOGG, машину можно будет приобрести примерно за $53 тыс, сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Завод по производству турецких электромобилей открылся в октябре прошлого года, планируется выпускать как внедорожники, так и седаны. По словам создателей аппарата, электромобиль заряжается за 30 минут, а потом сможет проехать до 500 км. Стоимость при этом зависит от рыночной ситуации.

Газета отмечает, что порядка 20 тыс автомобилей до конца 2023 года обретут своих новых хозяев. Продажи машин начнутся в конце марта. Как отметили эксперты, количество поклонников нового турецкого электромобиля с каждым днем растет.