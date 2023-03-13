Карты "Мир" начали выпускать в ВТБ Казахстан

Опубликовано: 10:29, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как цифровую, так и пластиковую карту "Мир" теперь оформляет ВТБ Казахстан. Обслуживание любых карт данной системы в банке проводится в полном объеме. Спрос на карты российской платежной системы "Мир" растет в Казахстане.

Пластиковую карту "Мир" стало можно оформить в казахстанском банке ВТБ, ранее клиентам была доступна только цифровая версия карты.

В кредитной организации сообщили о старте выпуска физических карт системы "Мир". Напомним, цифровую карту начали оформлять в банке в конце прошлого года.

Как пополнить "Мир" в Казахстане?

Пополнить карту "Мир" в Казахстане можно следующими способами: через терминалы QIWI, терминалы Yurta, кассы банка ВТБ, устройства самообслуживания, с расчетного счета через мобильное приложение, переводом с другой карты "Мир", переводом по реквизитам со счета в другом банке.

Какие операции доступны по карте?

Чаще всего карты "Мир" клиенты используются для того, чтобы при поездках в Россию расплачиваться на территории страны. Популярно и снятие наличных с карт - сделать это можно в банкоматах и кассах казахстанского ВТБ. В основном наличные с "Мира" снимают в республике держатели карт иностранных банков.

Также картами российской платежной системы можно оплачивать образовательные и IT-сервисы, использовать их при онлайн-покупках.

В банке напомнили о возможностях получать переводы с карт "Мир" любых банков, а также снимать деньги за границей в банкоматах, работающих с данной системой.

О ситуации с картами "Мир"

В Казахстане спрос на карты "Мир" стабильно растет. В пресс-службе ВТБ Казахстан подчеркнули, что в полном объеме ведется обслуживание как собственных карт "Мир", так и выпущенных банками других стран.

Другой политики придерживается казахстанский Bereke Bank (бывшая дочка российского "Сбербанка"). В организации не обслуживают карты "Мир", выпущенные подсанкционными российскими банками.

Карты "Мир" принимают некоторые банки в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее. Вскоре систему могут запустить в Иране, Монголии, Таиланде, Египте, Индонезии.