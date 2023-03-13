Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Кабардино-Балкария

Кабардино-Балкария возглавила рейтинг российких субъектов по динамике реальных доходов в 2022 году, составленный аналитиками Группы компаний РБК на основе данных Росстата. Темп роста КБР составил 5,6%. В первую десятку по этому показателю также вошли ХМАО-Югра (3,1%), ЧАО (3,1%), Якутия (2,3%), Татарстан (2,1%), Тюменская область (2%), ЯНАО (1,4%), Новгородская область (1%), Красноярский край (0,8%), Волгоградская область (0,7%). В лидирующих регионах на повышение доходов повлияли такие критерии, как рост доходов в предыдущем году, выраженная добывающая составляющая экономики, инвестиции, социальные выплаты.

Улучшение позиций КБР по динамике реальных доходов населения отмечается второй год подряд. Это обусловлено комплексом мер, включающих оздоровление экономики региона, поддержку предпринимательства, целенаправленное системное повышение уровня заработной платы работникам бюджетных организаций за счет регионального бюджета, доходы которого в последние годы существенно увеличились.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан

В Дагестане реализуются программы, направленные на импортозамещение в цифровой сфере. Сайты госучреждений Дагестана перешли на почтовый сервис на базе домена e-dag.ru, который работает на отечественной платформе Communigate. К нему подключены все сотрудники органов власти республики, а также подведомственные учреждения. Сайты дагестанских школ размещает на своей платформе Единая федеральная система ГосВеб. Минцифры РФ внедряет мессенджер с расширенными функциями для госслужащих, который станет альтернативой WhatsApp и Telegram. Новинка эта с аббревиатурой КС АРМ ГС расшифровывается как "комплекс средств автоматизированного рабочего места государственного служащего". Аккаунт каждого пользователя сервиса привязан к почте на базе домена e-dag.ru, что обеспечит информационную безопасность при ведении служебной переписки.

Дагестан вошел в число пилотных регионов по проекту, согласно которому почти все сайты школ, администраций городов, районов и сел теперь будут располагаться на базе ГосВеб. На платформе уже развернуто 1880 из них, в том числе школы – 1202. До конца года будут переведены сайты учреждений здравоохранения и детские сады, всего планируется создать более 2 тыс. новых сайтов. Помимо этого, с 1 апреля жители Дагестана смогут записать ребенка в первый класс онлайн, через портал "Госуслуги". Эта функция была переведена Минобром РД совместно с Минцифрой РД в электронный вид с прошлого года и сейчас завершается работа по её модернизации. Также, в целях безопасности в интернете, домен и хостинг веб-сайтов, которые в настоящем остаются обязательными в деятельности любого учебного и государственного учреждения, обновят и разместят в Единой федеральной системе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реализуется и инфраструктурный проект "Устранение цифрового неравенства". До конца этого года 65 населенных пунктов республики будут обеспечены мобильной связью и беспроводным интернетом. До конца марта интернет появится в 29 селах с населением от 100 до 500 человек.

Как заявил министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов:

Второй год на горячей линии Минздрава обратившихся по номеру 122 консультирует голосовой помощник "Мадина". В отличие от "Алисы" или "Маруси" "Мадина" понимает речь с дагестанским акцентом.

Чечня и Южная Осетия

В Цхинвале прошли Дни культуры Чечни. Жители и гости Южной Осетии знакомились с творчеством Русского драматического театра им. М.Лермонтова и Академического ансамбля танца "Вайнах" - двух знаковых коллективов, имеющих богатые традиции и историю. Также в Цхинвале была открыта экспозиция чеченских художников. На сцене цхинвальского Госдрамтеатра им. К. Хетагурова Русский драматический театр из Грозного представил югоосетинскому зрителю спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени".

С аншлагом прошел концерт ансамбля "Вайнах". Темпераментными хореографическими и патриотическими вокальными номерами чеченские артисты порадовали югоосетинского зрителя. Вечер начался с презентации республики Чечня. Зрителю представили кадры послевоенных лет, восстановления республики и продемонстрировали последующий культурный расцвет. На концерте не раз звучали легендарные слова Ахмата Кадырова - "Без культуры нет нации". Изюминкой вечера стало совместное выступление чеченского гармониста, композитора, народного артиста Чеченской республики и Ингушетии, заслуженного артиста РФ Рамзана Паскаева и заслуженной артистки РЮО и Абхазии, руководителя мужского хора госансамбля "Симд" Залины Сапиевой. В знак уважения к югоосетинскому народу "Вайнах" исполнил осетинский народный танец "Приглашение", чем ещё больше растопил сердца присутствующих. Ответным подарком от югоосетинской стороны стало выступление госансамбля "Симд" с чеченским танцем.

В мае в Грозном пройдут Дни культуры Южной Осетии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия

Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил приоритетные направления экономической реформы с членами рабочей группы, созданной для их выработки. В нее входят ученые-экономисты, эксперты в банковской сфере, руководители органов госуправления, предприниматели и представители общественных организаций. Президент подчеркнул, что время реформ давно наступило, и серьезные проблемы, которые стоят перед Абхазией, нужно решать, учитывая мнения всех сил, участвующих в политическом процессе.

Уверен, что все собравшиеся здесь хотят одного: улучшения сложившейся ситуации, повышения уровня жизни в стране, усиления государственной власти – исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Поэтому я рассчитываю на выработку совместного алгоритма действий

– заявил Бжания.

На встрече были озвучены основные экономические проблемы, в частности, необходимость привлечения инвестиций, которые могут помочь восстановить разрушенную абхазскую экономику. Предполагается развивать в Абхазии институт государственно-частного партнерства, в котором смогут участвовать отдельные граждане.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Речь шла также о необходимости законодательного регулирования правового статуса апартаментов и апарт-отелей, а также их квотирования. В законодательстве страны есть существенные пробелы, которые нужно было устранить много лет назад и которые не дают возможности принять закон об апартаментах. Не отрегулированы вопросы градостроительного и земельного кодексов. Если речь идет о 10 тыс. владельцев апарт-номеров, то по факту их число может вырасти до 40 тысяч. Необходимо разграничить государственное владение землей и интересы частного бизнеса, разницы между которыми в законе не видно. Было также высказано мнение, что закон об апартаментах не только не принесет Абхазии никакой выгоды, но и несет серьезную угрозу, связанную с изменением национального состава страны. Еще одна острая тема - энергетический кризис в Абхазии. Не стоит перекладывать все проблемы на майнинг криптовалют, с которым местные правоохранительные органы ведут жестокую борьбу. Основная проблема – высокая изношенность, из-за которой теряется более 500 млн квт/часов. В стране, например, нет страховых трансформаторов, которые должны быть рядом с каждым основным трансформатором на подстанциях.