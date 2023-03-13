Куда пропадают чудотворные воды Спящего родника в Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас в Северной Осетии строят курорт "Мамисон", которого с нетерпением ждут любители экстремальных видов спорта. Однако, как отмечают экологи, строительство курорта может нанести вред издревле почитаемому горцами священному роднику, именуемому Спящий.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что строительство гостиниц на курорте "Мамисон" стартует в этом году.

Уже несколько лет на Северном Кавказе развивают туристический кластер, в том числе горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон". Последний считается прорывным проектом для экономического развития Северной Осетии. Строительство рекреационного комплекса, который сможет принимать порядка 700 тыс. отдыхающих в год, проводится в четыре этапа. На первом заработают несколько горнолыжных трасс, две канатные дороги и сноупарк, а также сервис-центр и автостоянки.

Целебные свойства

Из каменной тверди подножия склона Мамисонского ущелья вырывается мощный поток воды, образующий шумный ручей, впадающий в реку Мамисондон. Ученые пока не сумели разгадать всех его загадок, пишет газета "Северная Осетия". Вода в роднике пресная, холодная, прозрачная и вкусная, дарящая ощущение радости, снимающая усталость. Раньше для выпечки ставших сегодня знаменитыми осетинских пирогов воду брали именно из этого родника.

Почему родник Спящий

Название связано с его с чудесным свойством то скрываться, то появляться вновь. Эта особенность заставляла местных жителей и многочисленных паломников, молящихся об исцелении, верить, что вода слышит их молитвы. Ходили слухи, что пульсирующим родником можно проверить человека: грешник он или праведник. Лишь последний мог молитвой останавливать воду и заставлять ее вновь бежать по камням. Грешнику вода не подчиняется.

Попытки научных объяснений

У ученых несколько версий столь странного поведения родника

Родник вытекает из торфяного болотистого грунта. Рыхлая земля, обрушиваясь, может на короткое время задерживать течение воды. В известняковых породах всегда есть трещины, каверны, пустоты и пещеры, которые образуют своего рода дренажную систему, временно понижающую уровень воды. Находящийся к известняках углекислый газ накапливается в пустотах. Когда в результате дождей все эти пустоты заполняются водой, она вытесняет углекислый газ, и начинается течение воды. Будучи тяжелее воздуха, он поднимается вместе с водой, занимая слой над ее поверхностью. Когда уровень воды в подземных пустотах понижается, вместе с водой исчезает и углекислый газ. Режим Спящего родника связывают с воздушными пробками в горных породах, микротрещинами и перетечками подземных вод. В этом районе как раз проходят разломы в земной коре. В камнях есть полость, в которую из недр горы струйкой поступает вода. Полость соединена с поверхностью изогнутой трещиной, выполняющей роль сифона. Когда вода наполнит полость и достигнет до верхнего уровня сифона, она автоматически вытекает на поверхность, и полость опорожняется. Затем полость и сифон вновь наполняются, что приводит к перерыву истечения воды на поверхность.

Чтобы понять, какая из этих версий правильная (а может быть, найдутся и другие объяснения) нужны гидрогеологические исследования, которым могут помешать землеройные и взрывные работы, если таковые будут вестись близ родника в случае развития курорта "Мамисон".