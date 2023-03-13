Куда пропадают чудотворные воды Спящего родника в Северной Осетии

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что строительство гостиниц на курорте "Мамисон" стартует в этом году.
Уже несколько лет на Северном Кавказе развивают туристический кластер, в том числе горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон". Последний считается прорывным проектом для экономического развития Северной Осетии. Строительство рекреационного комплекса, который сможет принимать порядка 700 тыс. отдыхающих в год, проводится в четыре этапа. На первом заработают несколько горнолыжных трасс, две канатные дороги и сноупарк, а также сервис-центр и автостоянки.
Целебные свойства
Из каменной тверди подножия склона Мамисонского ущелья вырывается мощный поток воды, образующий шумный ручей, впадающий в реку Мамисондон. Ученые пока не сумели разгадать всех его загадок, пишет газета "Северная Осетия". Вода в роднике пресная, холодная, прозрачная и вкусная, дарящая ощущение радости, снимающая усталость. Раньше для выпечки ставших сегодня знаменитыми осетинских пирогов воду брали именно из этого родника.
Почему родник Спящий
Название связано с его с чудесным свойством то скрываться, то появляться вновь. Эта особенность заставляла местных жителей и многочисленных паломников, молящихся об исцелении, верить, что вода слышит их молитвы. Ходили слухи, что пульсирующим родником можно проверить человека: грешник он или праведник. Лишь последний мог молитвой останавливать воду и заставлять ее вновь бежать по камням. Грешнику вода не подчиняется.
Попытки научных объяснений
У ученых несколько версий столь странного поведения родника
- Родник вытекает из торфяного болотистого грунта. Рыхлая земля, обрушиваясь, может на короткое время задерживать течение воды.
- В известняковых породах всегда есть трещины, каверны, пустоты и пещеры, которые образуют своего рода дренажную систему, временно понижающую уровень воды.
- Находящийся к известняках углекислый газ накапливается в пустотах. Когда в результате дождей все эти пустоты заполняются водой, она вытесняет углекислый газ, и начинается течение воды. Будучи тяжелее воздуха, он поднимается вместе с водой, занимая слой над ее поверхностью. Когда уровень воды в подземных пустотах понижается, вместе с водой исчезает и углекислый газ.
- Режим Спящего родника связывают с воздушными пробками в горных породах, микротрещинами и перетечками подземных вод. В этом районе как раз проходят разломы в земной коре.
- В камнях есть полость, в которую из недр горы струйкой поступает вода. Полость соединена с поверхностью изогнутой трещиной, выполняющей роль сифона. Когда вода наполнит полость и достигнет до верхнего уровня сифона, она автоматически вытекает на поверхность, и полость опорожняется. Затем полость и сифон вновь наполняются, что приводит к перерыву истечения воды на поверхность.
Чтобы понять, какая из этих версий правильная (а может быть, найдутся и другие объяснения) нужны гидрогеологические исследования, которым могут помешать землеройные и взрывные работы, если таковые будут вестись близ родника в случае развития курорта "Мамисон".