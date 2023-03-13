Гостевые дома в селах Ингушетии выведут из тени

Опубликовано: 2:05, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии решили официально и бесплатно регистрировать сельские гостевые дома. Бизнес выведут из тени. Ожидается, что это повысит качество услуг, а арендодатели смогут получать господдержку.

В селах Ингушетии взялись легализовать гостевые дома. Комитет по туризму республики поможет бесплатно классифицировать сельские места размещения и сделать их легальными.

Владельцы гостевых домов в Ингушетии смогут бесплатно классифицировать свои средства размещения, чтобы затем внести их в единый федеральный реестр. В Комитете объяснили, что эта мера сократит теневой сектор турбизнеса в республике, а также повысит уровень сервиса и защитит права потребителей. Кроме того, легализованные сельские гостевые дома смогут получать поддержку от региональных властей.

Заявки на бесплатную классификацию гостевых домов в республике уже принимаются, добавили в Комитете.