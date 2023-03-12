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Дагестан расскажет о творчестве Гамзатова на международной вставке

Расул Гамзатов
© Фото: www.rasulgamzatov.ru
Дагестан примет участие в международной выставке туризма в Москве. Республика представит стенд, посвященный поэту Расулу Гамзатову. Также будут заключены договоренности с другими российскими регионами в сфере туристической отрасли

Дагестан представит стенд, посвященный творчеству народного поэта Расула Гамзатова на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT. Выставка пройдет в марте в Москве.

Кроме того, представители республики расскажут посетителям вставки о дагестанских туристских продуктах и народных художественных промыслах.

Также запланирована презентация туристского маршрута «Легенды Дагестана». Кроме того, в рамках вставки будет подписан ряд соглашений в сфере туризма с другими регионами.

Мобильное приложение к юбилею Гамзатова появится в Дагестане

Мобильное приложение к юбилею Гамзатова появится в Дагестане

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