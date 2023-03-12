Дагестан расскажет о творчестве Гамзатова на международной вставке

Опубликовано: 21:50, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: www.rasulgamzatov.ru

Дагестан примет участие в международной выставке туризма в Москве. Республика представит стенд, посвященный поэту Расулу Гамзатову. Также будут заключены договоренности с другими российскими регионами в сфере туристической отрасли

Дагестан представит стенд, посвященный творчеству народного поэта Расула Гамзатова на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT. Выставка пройдет в марте в Москве.

Кроме того, представители республики расскажут посетителям вставки о дагестанских туристских продуктах и народных художественных промыслах.

Также запланирована презентация туристского маршрута «Легенды Дагестана». Кроме того, в рамках вставки будет подписан ряд соглашений в сфере туризма с другими регионами.