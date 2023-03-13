В Кабардино-Балкарию прибывает поезд Победы

Опубликовано: 6:45, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарию прибывает Интерактивный музей «Поезд Победы». Выставка продлится до 14 марта. Затем поезд отправится в Северную Осетию

Интерактивный музей «Поезд Победы» приедет в Кабардино-Балкарию в понедельник, 13 марта. Экспозиция будет работать в Прохладном. Вставка продлится до 14 марта.

Выставка открыта для всех желающих, однако перед посещением музея нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

«Выставка-музей разместится на железнодорожном вокзале города Прохладного, где с 10:00 до 19:00 будет организовано посещение экспозиции» - сообщает правительство республики.

Музей состоит из десяти вагонов, в каждом из которых создана экспозиция, посвященная отдельному периоду 1940-х годов. После КБР поезд-музей отправится в Моздок и Беслан.