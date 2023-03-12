Ata İttifakı: в Турции появилась новая политическая коалиция

В Турции появилась четвертая политическая коалиция. Новая политическая сила получила название Ata İttifakı, что в переводе с турецкого означает «Коалиция отца», то есть последователей Ататюрка.
В коалицию вошли правые и ультраправые партии: Zafer Partisi (Умит Оздаг), Adalet Partisi, Doğru parti, Türkiye İttifakı Partisi и Ülkem Partisi.
Кандидатом в президенты страны от коалиции был выдвинут экс-депутат от националистической партии Синан Оган.
По словам Огана, главная опора коалиции не деньги или поддержка иностранных государства, а народ Турции.
Интересно отметить, что политик владеет русским языком, также в 2009 году он получил степень доктора философии в области международных отношений и политологии в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).