Ata İttifakı: в Турции появилась новая политическая коалиция

Опубликовано: 20:43, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая политическая коалиция была сформирована в Турции. В ее состав вошли правые партии. Коалиция выдвинула своего кандидата в президенты. Им стал экс-депутат от националистической партии, доктор философских наук (МГИМО) Синан Оган

В Турции появилась четвертая политическая коалиция. Новая политическая сила получила название Ata İttifakı, что в переводе с турецкого означает «Коалиция отца», то есть последователей Ататюрка.

В коалицию вошли правые и ультраправые партии: Zafer Partisi (Умит Оздаг), Adalet Partisi, Doğru parti, Türkiye İttifakı Partisi и Ülkem Partisi.

Кандидатом в президенты страны от коалиции был выдвинут экс-депутат от националистической партии Синан Оган.

По словам Огана, главная опора коалиции не деньги или поддержка иностранных государства, а народ Турции.

Интересно отметить, что политик владеет русским языком, также в 2009 году он получил степень доктора философии в области международных отношений и политологии в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).