Воздушные границы Мексики открыты, въезд российским туристам разрешен. Виза фактически не нужна - лишь электронное разрешение на въезд. Прямых рейсов из России нет, но можно добраться через Турцию или ОАЭ. Все развлекательные заведения Мексики открыты. Масочного режима нет.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, куда без визы можно будет поехать из России.

Завтра в Гуанахуато +28 градусов. Как до Мексиканского залива на востоке, так и до тихоокеанского побережья не западе из города ехать далеко, но Гуанахуато считают одним из самых красивых мест Мексики, благодаря его архитектуре и системе улиц, некоторые из которых переходят в туннели. Создатели мультфильма "Тайна Коко" вдохновлялись разноцветными домами в этих местах.

Когда в Гуанахуато добывали серебро, он был одним из богатейших испанских колониальных городов. Сегодня здесь можно увидеть пять уникальных туристических объектов.

Иконографический музей Дон Кихота

Музей посвящен герою Мигеля де Сервантеса Дон Кихоту и никак не связан с иконами. Экспозиция демонстрирует влияние романа на испанскую культуру и общество. Здесь можно увидеть множество скульптур и портретов литературного героя, выполненных в различных техниках. Каждую осень в Гуанахуато проводят международный фестиваль "Сервантино", посвященный писателю.

Музей Мумий

Место не для слабонервных. Главные экспонаты – тела умерших с середины XIX до первой половины XX века. В этот период действовал закон, согласно которому родственники должны были платить налог за место захоронения. Если он не был уплачен, тело эксгумировали. Впоследствии оказалось, что благодаря сухой почве города, тела были естественным образом мумифицированы. Место пользовалось большой популярностью у туристов, поэтому власти стали брать плату за просмотр "экспонатов". Официальное открытие музея состоялось в 1969 году.

Шоу уличных музыкантов

Познакомиться с богатой культурой Гуанахуато можно на уличных вечеринках "каллехонеадас". Уже более 50 лет туристы и местные жители отправляются в ночное приключение по извилистым улочкам и шумным площадям Гуанахуато в сопровождении бродячих музыкантов, одетых в красочные старинные костюмы. Это шоу считают одним из обязательных для посещения в Гуанахуато, однако имейте в виду, что, во-первых, мероприятие проводится полностью на испанском языке, а, во-вторых, места обязательно нужно бронировать заранее.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В гостях у мексиканских Ромео и Джульетты

Если вы хотите немного романтики, то вам стоит посетить знаменитую Аллею поцелуев. Это одна из самых узких улиц города. Балконы домов здесь разделяет всего 75 сантиметров. У этого места есть своя легенда, согласно которой девушка из богатой семьи влюбилась в молодого человека из бедной семьи. Их любовь, как у шекспировских героев, была под запретом, но они нашли способ видеться чаще. Молодой человек снял комнату в здании напротив, такую что его окна выходили на окна возлюбленной. Молодые люди тайно встречались, но когда отец девушки об этом узнал, он в ярости заколол ее ножом. Многие версии легенды об этой трагической любви заканчиваются именно на этом, но некоторые гласят о том, что юноша не выдержал смерти любимой и покончил с собой. Считается, что пары, которые целуются на том месте, где когда-то стояли двое влюбленных, будут ими благословлены на обретение счастья.

Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-де-Гуанахуато

Любимая местная достопримечательность, которую легко узнать по яркому желтому фасаду. Эта величественная церковь, построенная в конце 1600-х годов, может похвастаться потрясающей архитектурой в стиле барокко внутри и снаружи. Фотографировать внутри церкви можно, но стоит проявлять уважение к посетителям базилики.