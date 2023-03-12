Весна пробивается к Москве сквозь снежный шторм  

Опубликовано: 19:38, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На будущей неделе столбики термометров в Москве будут подниматься до + 8 градусов. Однако до настоящей весенней погоды, согласно прогнозу синоптиков, еще далеко

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился недельным прогнозом погоды для столичного региона.

По его словам, уже к четвергу воздух в Москве прогреется до +8 градусов, а сугробы опустятся до 25 см. В то же время, по мнению синоптика, не стоит ожидать скорого наступления весны. В частности, понедельник будет прохладным: столбики столичных термометров ночью покажут от 3 до 8 мороза, днем от минус четырех до минус одного градуса.

Тишковец также отметил, что первая половина недели будет ветреной, передает РИА Новости.

В Москве наступил снежный апокалипсис

В настоящее время центральная часть страны оказалась в эпицентре непогоды: столичный регион заливает дождь со снегом. Возможно, будет установлен рекорд по уровню осадков. Сейчас столбики термометров в Москве показывают минус три градуса.

Ветер с порывами до 17 м/с. Этот показатель соответствует штормовым значениям. Кроме того, осадки сопровождаются низким атмосферным давлением