Опубликовано: 15:43, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горах Адыгеи и Краснодарского края до вечера 14 марта прогнозируется опасность лавин. Это может повлиять на работу горнолыжных курортов региона.

В горах Адыге и Кубани с сегодняшнего вечера существует вероятность схода лавин, предупреждает МЧС.

С 18:00 12 марта до 18:00 14 марта в горах Адыгеи и Краснодарского края есть угроза схода лавин выше 2 000 м. В горах Сочи лавиноопасно в этот же период на высоте от 1 500 м, сообщает ГУ МЧС России по Кубани.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Сочи ближайшие сутки ожидается сильный дождь с грозой, возможен подъем воды в реках. Также произойдет резкое похолодание.

Отметим, что «Роза Хутор» сообщает в воскресенье, что из-за сильного ветра не работают Южный Склон и Верх Обер Хутора. Также закрыта трасса Альпика. Нет катания с верхних точек курорта.

Курорт «Газпром» предупреждает о возможном закрытии части трасс и канаток.