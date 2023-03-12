Рекордный снегопад накроет сегодня центр России

Опубликовано: 12:01, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральная Россия, в том числе Москва, в воскресенье окажутся под ударом стихии - ожидаются мощные осадки в виде дождя и снега. Количество осадков может стать рекордным. Также прогнозируется штормовой ветер и низкое атмосферное давление.

За сутки 12 марта в центральной России выпадет около 44% месячной нормы осадков, будет установлен рекорд.

В столичном регионе с ночи уже выпало более 1/5 от месячной нормы осадков. До конца дня осадки только усилятся, дождь перейдет в мокрый снег, выпадет еще 12-17 мм осадков. В общей сложности количество осадков будет рекордным - до 23-28 мм, написал сегодня в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

До 15:00 мск прогнозируются ливни, после повалит густой мокрый снег, усилится ветер. Порывы к вечеру составят 17 м/с, что соответствует штормовым значениям. Обильные осадки сопровождаются низким атмосферным давлением, предупредил специалист. В середине дня давление составит лишь 723 мм ртутного столба.

На данный момент рекорд осадков за 12 марта принадлежит 1883 году, тогда в регионе было зафиксировано 29,5 мм. В это воскресенье рекорд может быть перебит.

Тишковец напомнил, что мартовская норма осадков - 39 мм.