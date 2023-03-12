В России сегодня ковид нашли почти у 12 тыс человек

Опубликовано: 11:33, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки в России выявили почти 12 тыс случаев коронавируса. В больницах с таким диагнозом оказались 758 человек, выздоровели 11,2 тыс граждан.

Еще 11 985 человек заразились коронавирусом в России, следует из официальной статистики за прошедшие сутки. Лидером по заболеваемости остается Москва.

В российской столице за сутки ковид нашли у 2 015 человек, в Санкт-Петербурге новых случаев 1 193, в Московской области инфицированы 279 человека. В Краснодарском крае положительный тест сдали 215 жителей, в Ставропольском крае вирус диагностировали 316 пациентам, в Крыму - 59. В Дагестане за сутки заболели 14 человек, столько же новых инфицированных в Кабардино-Балкарии. В Адыгее сообщается о 20 выявленных случаях заболевания, в Карачаево-Черкесии - 16 заразившихся, в Северной Осетии - 30, в Ингушетии вирус подтвержден у 5 человек. Ни одного случая заражения коронавирусом не обнаружили за сутки в Чечне.

В России с начала пандемии известно о 22 423 093 случаях ковид. Справились с болезнью 11 218 человек за сутки, всего - 21 770 130. На лечение в российские больницы за 24 часа направлены 758 пациентов. Умерли за сутки 37 человек, всего от коронавируса погибли 396 586.