На Ставрополье проведут масштабные мероприятия по очистке берегов водоемов

В текущем году на Ставрополье намерены провести свыше 300 мероприятий по очистке берегов водоемов. В работах будут участвовать примерно 10 тыс человек.
В Ставропольском крае на 2023 год запланировали свыше трех сотен мероприятий в рамках акции "Вода России", охватывающей всю страну. Об этом сообщили в Минприроды региона.
Там отметили, что акция стартует в апреле и завершится в октябре. В ней будут задействованы примерно 10 тыс человек – волонтеры, местные жители и представители администраций.
В нынешнем году в Минприроды рассчитывают привлечь к акции больше молодежи.
Акция "Вода России" проходит каждый год и включает в себя очистку берегов от мусора. Ставрополье присоединилось к ней в 2017 году.