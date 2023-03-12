На Ставрополье проведут масштабные мероприятия по очистке берегов водоемов

Опубликовано: 4:28, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В текущем году на Ставрополье намерены провести свыше 300 мероприятий по очистке берегов водоемов. В работах будут участвовать примерно 10 тыс человек.

В Ставропольском крае на 2023 год запланировали свыше трех сотен мероприятий в рамках акции "Вода России", охватывающей всю страну. Об этом сообщили в Минприроды региона.

Там отметили, что акция стартует в апреле и завершится в октябре. В ней будут задействованы примерно 10 тыс человек – волонтеры, местные жители и представители администраций.

В нынешнем году в Минприроды рассчитывают привлечь к акции больше молодежи.

Акция "Вода России" проходит каждый год и включает в себя очистку берегов от мусора. Ставрополье присоединилось к ней в 2017 году.