Чемпионат России: "Ахмат" уступил" Локомотиву в большинстве, "Спартак" вырвал победу у аутсайдера

Опубликовано: 1:20, 12 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В субботу состоялись четыре встречи 25-го тура РПЛ. "Урал" обыграл "Торпедо" и продлил свою серию без поражений до 15 матчей, "Ахмат" в большинстве уступил в родных стенах "Локомотиву", "Спартак" вырвал в концовке встречи победу у "Факела", а "Краснодар" одержал волевую победу над "Динамо".

В субботу, 11 марта, были сыграны четыре матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу.

"Торпедо" – "Урал"

Открывала игровой день встреча в подмосковных Химках между московским "Торпедо" и екатеринбургским "Уралом". Победу со счетом 1:0 одержали гости благодаря точному удару нападающего Рая Влута на 65-й минуте. Обыграв "Торпедо", "Урал" продлил свою беспроигрышную серию до 15 матчей.

"Ахмат" – "Локомотив"

Грозненский "Ахмат" принимал на своем поле столичный "Локомотив". Счет в матче на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Сергей Пиняев. Спустя девять минут защитник железнодорожников Станислав Магкеев получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве, а на 59-й минуте "Локомотив" остался вдевятером – с поля был удален защитник Максим Ненахов. Несмотря на преимущество в двух игроков, отыграться "Ахмату" так и не удалось.

"Спартак" – "Факел"

Параллельно с грозненским матчем в Москве проходила встреча "Спартака" и воронежского "Факела". Первый мяч в игре на 18-й минуте забил полузащитник "Спартака" Квинси Промес. На 41-й минуте он оформил дубль и удвоил преимущество хозяев до двух мячей. Всего через две минуты гости сократили отставание в счете после точного удара нападающего Хызыра Аппаева, а в компенсированное к первому тайму время получили право на пенальти, который четко реализовал полузащитник Реда Рабеи. Вся игра проходила с большим преимуществом хозяев, однако склонить чашу весов в свою пользу им не удавалось практически до самого конца матча. Победу "Спартаку" на 87-й минуте принес хавбек Мартинс Перейра.

"Краснодар" – "Динамо"

Закрывало игровой день противостояние "Краснодара" и "Динамо". На гол, забитый нападающим москвичей Константином Тюкавиным на 19-й минуте, хозяева ответили точными ударами полузащитников Кади (24-я и 67-я минуты) и Никиты Кривцова (90+3). Отметим, что с 58-й минуты "Динамо" играло в меньшинстве из-за удаления полузащитника Муми Нгамале.