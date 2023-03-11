Папа Римский Франциск готов приехать в Москву

Опубликовано: 21:54, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Папа Римский Франциск считает возможным свой визит в Россию. Он отметил, что никогда не "закрывал дверь" в данном вопросе, а также выразил надежду на то, что ему удастся организовать встречу между лидерами РФ и Украины.

Папа Римский Франциск допускает, что в скором времени он приедет с визитом Москву. В интервью аргентинской прессе он отметил, что видит возможность для посещения российской столицы в будущем. "Это не невозможно", - сказал он.

Понтифик надеется, что этот визит состоится, а также подчеркнул, что никогда не "закрывал дверь" в данном вопросе.

При этом он сомневается в том, что под эгидой Ватикана состоятся переговоры президентов России и Украины. Папа Римский не исключает, что пройдет международная встреча на эту тему, и добавил, что Ватикан работает над этим.

Напомним, осенью прошлого года понтифик призвал российского и украинского лидеров к диалогу.