© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вера в сглаз присуща многим культурам, а в странах Ближнего Востока суеверия об опасном влиянии взглядов некоторых людей распространены особенно широко. Во время раскопок археологи часто находят различные обереги: просто на удачу или от сглаза и порчи.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как снятие порчи обошлось пенсионерке из Севастополя в почти 500 тыс. рублей.

"Каким красивым растет ваш сын", - говорят матери, и она ждет, что за этой фразой последует арабское выражение "машалла" - "так захотел Аллах". Если оно не прозвучало, мать сама произносит "машалла" и начинает бормотать молитвы, чтобы защитить ребенка, подозревая, что его могут сглазить случайно или намеренно, пишет Middle East Eye.

Что такое "дурной глаз"

Вера в сглаз или "дурной глаз" встречается и в западной и в славянской культурах, но наиболее широко распространена на Ближнем Востоке. У арабов он известен как "айн" (глаз); в тюркских странах - "назар" (взгляд), у персов - "чешм" (глаз). В одном известном иракском анекдоте свекровь советует невестке нарочно опрокинуть горшок с растением, чтобы земля отвлекла гостей от красоты дома.

Считается, что завистливый взгляд, за которым не последовало благословение, может привести ко всякого рода несчастьям. Верящие в это стараются отразить возможные напасти с помощью ритуалов, уходящих корнями в религиозные практики и культурные традиции.

Древние египтяне обводили глаза черной краской для защиты от злых духов. Подобная традиция до сих пор практикуется в некоторых частях Южной Азии. Подвески в форме глаза для защиты от злых духов использовались в Древней Месопотамии и Древней Греции.

Есть еще одна практика, которая, как считается, уходит своими корнями в еврейскую традицию, когда говорят совершенно противоположное тому, что имеется в виду.

Женщина кипрско-турецкого происхождения вспоминает, как, встречая дочь у школы, поприветствовала ее: "Привет, страшила". Учительница девочки ужаснулась такому приветствию, но женщина объяснила, что в ее культуре иногда говорят обратное, чтобы уберечься от сглаза.

В некоторых бедуинских общинах матери специально держат своих детей неопрятными, опасаясь, что их красоте будут завидовать.

В отличие от современной эпохи социальных сетей, на Ближнем Востоке не было принято хвастаться богатством, счастьем и красотой. Ливанский поэт и писатель Халиль Джубран писал: "Путешествуй и никому не рассказывай, живи настоящей любовью и никому не рассказывай, живи счастливо и никому не рассказывай. Люди разрушают прекрасные вещи".

"Злые духи"

Вера в сглаз, как и способы защиты от него, существовала еще у шумеров, около 5 тысяч лет назад. Среди бедуинов популярна поговорка:

Сглаз может свести человека в могилу, а верблюда - в котел

Антрополог из Университета Бен-Гуриона в Негеве Ареф Абу-Рабиа, изучавший общину бедуинов в пустыне Негев, рассказывает, что они всегда относились к сглазу как к вполне реальной "опасной силе". У бедуинов есть три уровня сглаза:

когда невольно хвалят, не благословив; когда тихо завидуют и молчат; когда намеренно пытаются сглазить.

Суеверные люди могут объяснить сглазом всё: от неудачного брака до болезни ребенка или потери работы. Даже в чрезмерной сонливости или отсутствии концентрации иногда обвиняют сглаз. Считается, что наиболее уязвимы для сглаза дети и беременные женщины, а также люди, которым повезло со здоровьем, внешностью и финансовым положением. Понятие сглаза можно найти в авраамических религиях, считается, что пророк Мухаммед говорил: "Существование сглаза - это истина".

Как на Ближнем Востоке борются со сглазом?

Амулеты

Амулеты можно до сих пор найти во многих домах, их подвешивают на зеркала заднего вида в автомобилях, а также носят на шее или запястье в качестве украшений.

В тюркских странах для защиты от сглаза используют синие стеклянные амулеты в виде глаза - назар. Подобные амулеты использовались такими народами, как ассирийцы, финикийцы, римляне, османы и греки. Говорят, что бусины в форме глаза оттягивают недоброжелательные взгляды на себя или обратно на того, кто их послал.

Другой популярный талисман – длань Фатимы в исламской традиции, названная в честь дочери пророка Мухаммеда, или Рука Мириам (хамса) в еврейской традиции. Глаз в центре ладони призван защитить от несчастий и сглаза.

Последователи каббалы, мистического учения в иудаизме, повязывают на левое запястье красную нить, чтобы защититься от сглаза.

Чтение Корана

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на широкую популярность амулетов в исламском мире, многие мусульмане считают их недопустимыми и решительно выступают против их использования. Они верят, что только Бог и молитвы может защитить человека от злых духов. Существует несколько коранических стихов и сур (глав), которые считаются эффективными против сглаза. Наиболее распространены среди них пара коротких сур, начинающихся со слова "куль (что в переводе на русский язык означает "скажи"). Это сура аль-Фаляк (Рассвет) и сура ан-Нас (Люди). В Коране есть и другие стихи, которые, как считается, эффективны против сглаза, и большинство из них включают в себя прямое обращение к Богу.

Благовония

Практика жжения благовоний для защиты от злых духов широко распространена на Ближнем Востоке, в Южной и Восточной Азии. Бедуины сжигают агар или благовония вокруг того, кого сглазили, чтобы убрать негативную энергию. В Египте предпочитают черный тмин (хаббат эль барака) или тимьян. В Иране используют семена эсфанда (сирийской руты, гармалы обыкновенной), чтобы защититься от сглаза: благовония жгут до тех пор, пока семена не лопнут. Считается, что эта практика восходит к тому времени, когда в Иране доминировал зороастризм. Владельцы магазинов часто жгут эти семена вокруг своих магазинов в надежде на улучшение торговли, а при новоселье ими окуривают новый дом в качестве ритуала очищения.

Плевки и щипки

Имитация троекратного плевка звучит немного похоже знакомое российскому уху "тьфу-тьфу-тьфу". Этот ритуал, по-видимому, практиковался во многих культурах, включая греков и римлян. У евреев такой способ также принят наравне с молитвами. У бедуинов есть обычай действительно использовать слюну, чтобы спасти от сглаза - считается, что слюна мужчины вылечит мужчину, а слюна женщины вылечит женщину. У иранцев, ливанских армян, ассирийцев принято щипать или легко поцарапывать для защиты от сглаза, сопровождая это действие определенными словами, разными для каждой культуры. Смысл состоит в том, что легкая боль от щипка должна заставить "дурной глаз" больше не завидовать вашему успеху.