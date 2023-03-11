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Ставрополье за год потратит 20 млрд рублей на строительство соцобъектов

Ставрополье за год потратит 20 млрд рублей на строительство соцобъектов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье в нынешнем году завершится строительство десятка новых школ, детсадов и других соцобъектов. На эти цели потратят свыше 20 млрд рублей.

В течение нынешнего года в Ставропольском крае появится целый ряд новых социальных объектов, информирует пресс-служба главы региона.

Там уточнили, что строительство инфраструктуры предусмотрено национальными проектами "Образование", "Здравоохранение" и "Демография".

В рамках нацпроекта "Демография" к марту в республике ввели в эксплуатацию 3 детских сада, еще 3 объекта возведут до конца 2023 года. 
Также в течение года планируется закончить строительство двух спорткомплексов. Один из них находится в селе Краснокумском, а другой - в Кисловодске.

Кроме того, нацпроектом "Образование" предусмотрено окончание строительства 4 школ на 3,6 тыс мест. К возведению еще 4 школ собираются приступить в этом году. По одной школе начнут строить в Пятигорске и Михайловске, а в Ставрополе заложат фундамент еще двух.

Помимо этого, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на Ставрополье создадут полтора десятка фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Общий объем бюджетных средств, которые в нынешнем году выделят на реализацию нацпроектов, составит свыше 20 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кисловодске впервые за 40 лет займутся возведением жилого района.

Курортов на Ставрополье станет больше 

Курортов на Ставрополье станет больше 

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