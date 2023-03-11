Отсутствие собственного мнения привело к избиению жителя дагестанского села его супругой. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Житель дагестанского села Хутхул Агульского района Джалил пострадал от собственной жены Зумруд из-за отсутствия собственного мнения, пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщается, супругу раздражали советы его сестер, к которым ее муж прислушивался. В итоге очередной совет завершился избиением Джалила: Зумруд нанесла ему фингал под глазом и врезала ему в нос.
Пострадавший был вынужден обратиться к врачам.
Стоит добавить, что пара живет в браке свыше 30 лет.