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Дагестанка избила супруга за отсутствие собственного мнения

Дагестанка избила супруга за отсутствие собственного мнения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отсутствие собственного мнения привело к избиению жителя дагестанского села его супругой. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Житель дагестанского села Хутхул Агульского района Джалил пострадал от собственной жены Зумруд из-за отсутствия собственного мнения, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, супругу раздражали советы его сестер, к которым ее муж прислушивался. В итоге очередной совет завершился избиением Джалила: Зумруд нанесла ему фингал под глазом и врезала ему в нос.

Пострадавший был вынужден обратиться к врачам.

Стоит добавить, что пара живет в браке свыше 30 лет.

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