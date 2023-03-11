Забег по горам пройдет в Дагестане через неделю

Всероссийский забег по пересеченной местности пройдет на следующих выходных в пяти горных районах Дагестана. На дистанции выйдут около двух тысяч представителей разных регионов РФ.
Забег по пересеченной местности пройдет в Дагестане 18-19 марта, сообщает Минспорта РД.
На него соберутся около двух тысяч участников, они приедут из разных регионов России.
Состязания примут пять горных районов. Для бегунов разработаны четыре дистанции:
- 15 км,
- 35 км,
- 65 км,
- 120 км.
Дети смогут посоревноваться на особой облегченной дистанции.