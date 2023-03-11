Забег по горам пройдет в Дагестане через неделю

Опубликовано: 2:12, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всероссийский забег по пересеченной местности пройдет на следующих выходных в пяти горных районах Дагестана. На дистанции выйдут около двух тысяч представителей разных регионов РФ.

Забег по пересеченной местности пройдет в Дагестане 18-19 марта, сообщает Минспорта РД.

На него соберутся около двух тысяч участников, они приедут из разных регионов России.

Состязания примут пять горных районов. Для бегунов разработаны четыре дистанции:

15 км,

35 км,

65 км,

120 км.

Дети смогут посоревноваться на особой облегченной дистанции.