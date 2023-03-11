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Забег по горам пройдет в Дагестане через неделю

Забег по горам пройдет в Дагестане через неделю
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Всероссийский забег по пересеченной местности пройдет на следующих выходных в пяти горных районах Дагестана. На дистанции выйдут около двух тысяч представителей разных регионов РФ.

Забег по пересеченной местности пройдет в Дагестане 18-19 марта, сообщает Минспорта РД.

На него соберутся около двух тысяч участников, они приедут из разных регионов России.

Состязания примут пять горных районов. Для бегунов разработаны четыре дистанции:

  • 15 км,
  • 35 км,
  • 65 км,
  • 120 км.

Дети смогут посоревноваться на особой облегченной дистанции.

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