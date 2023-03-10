РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Картины Пиросмани вернут после протестов в Национальную галерею в Тбилиси

Картины Пиросмани вернут после протестов в Национальную галерею в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Картины Нико Пиросмани снова будет увидеть на выставке в Национальной галерее в Тбилиси с 14 марта. Они были перенесены в безопасные хранилища после того, как 8 марта участники протестов против закона об иноагентах ворвались в зал, чтобы спрятаться там от полиции.

Картины знаменитого грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани вернутся после протестов против закона об иноагентах в Национальную галерею им. Дмитрия Шеварднадзе с 14 марта.

Как сообщает Sputnik Грузия, уже сегодня открыт первый этаж галереи - там расположены скульптуры Карло Григолия.

Со вторника же на втором этаже, помимо картин Нико Пиросмани, снова будет посмотреть постоянную выставку современной грузинской скульптуры.

Протесты против закона об иноагентах

Галерея случайно стала одним из мест, где разворачивались события вокруг протестов против закона об иноагентах 8 марта.

Здание находится недалеко от парламента, и в какой-то момент демонстранты выломали дверь и вбежали в выставочный зал с картинами Пиросмани, стремясь укрыться от спецназа. Протестующих оперативно вывели на улицу.

На картинах инцидент не сказался, но было решено на время беспорядков укрыть все экспонаты в охраняемых местах.

МВД Грузии выпустило на свободу всех задержанных на акциях протеста

МВД Грузии выпустило на свободу всех задержанных на акциях протеста

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
850 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version