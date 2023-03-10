Опубликовано: 23:55, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Картины Нико Пиросмани снова будет увидеть на выставке в Национальной галерее в Тбилиси с 14 марта. Они были перенесены в безопасные хранилища после того, как 8 марта участники протестов против закона об иноагентах ворвались в зал, чтобы спрятаться там от полиции.

Картины знаменитого грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани вернутся после протестов против закона об иноагентах в Национальную галерею им. Дмитрия Шеварднадзе с 14 марта.

Как сообщает Sputnik Грузия, уже сегодня открыт первый этаж галереи - там расположены скульптуры Карло Григолия.

Со вторника же на втором этаже, помимо картин Нико Пиросмани, снова будет посмотреть постоянную выставку современной грузинской скульптуры.

Протесты против закона об иноагентах

Галерея случайно стала одним из мест, где разворачивались события вокруг протестов против закона об иноагентах 8 марта.

Здание находится недалеко от парламента, и в какой-то момент демонстранты выломали дверь и вбежали в выставочный зал с картинами Пиросмани, стремясь укрыться от спецназа. Протестующих оперативно вывели на улицу.

На картинах инцидент не сказался, но было решено на время беспорядков укрыть все экспонаты в охраняемых местах.