5 исламских выражений, которые используют все

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Были времена, когда исламские выражения можно было услышать только в разговоре двух мусульман или арабов, на проповеди или в передачах, транслируемых с Ближнего Востока. Теперь же арабские слова встречаются в популярных песнях и услышать их можно даже во время футбольного матча.

Некоторые арабские выражения, ранее употреблявшиеся исключительно мусульманами, прочно вошли в лексикон нардов по всему миру, благодаря соцсетям. Так, дагестанские бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата UFC, в частности Хабиб Нурмагомедов, гордятся своим происхождением и часто используют исламские выражения в интервью, как и футболисты. Нападающий английского клуба ”Ливерпуль” Мохаммед Салах обычно отмечает свои голы земным поклоном - суджудом. Ди-Джей Халед учит своих поклонников правильно говорить: в одном из завирусившихся роликов он показывает, как произносить слово ”пахлава” по-арабски.

Пять наиболее популярных исламских выражений

Салам/Salam

Слово ”салам”/salam, пришедшее из арабского, одно из самых популярных приветствий на Ближнем Востоке и во всем исламском мире. Оно встречается в таких языках как турецкий, персидский, малайский и азербайджанский…

В исламском контексте ”салам” - сокращенное приветствие ”ас-саляму алейкум”, что означает ”мир вам” или ”здравствуйте”. Еще большую степень энтузиазма демонстрирует расширенная версия приветствия: ”Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатух”, что означает ”мир вам и милость Аллаха”. Для мусульман важно отвечать на приветствие равнозначным приветствием, некоторые даже считают грехом игнорирование тех, кто шлет им салам.

Сегодня слово ”салам” широко используется немусульманами и в светских сообществах как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Американский рэпер Френч Монтана даже выпустил сингл под названием ”Салам Алейкум”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иншалла

Выражение ”Иншалла” означает ”если на то воля Божья”. Используется мусульманами, чтобы выразить надежду на будущее, напоминая, что будущее - в руках Господа, и человеку не дано изменить то, что предначертано судьбой. В разговорном языке ”иншалла” используется для обозначения некоторой неопределенности или чтобы подчеркнуть недостаточную приверженность какому-либо действию.

В мусульманских семьях дети часто сетуют на то, что родители говорят ”иншалла” в ответ на их просьбу в значении ”посмотрим”.

Канадский репер Дрейк в 2018 году употребил фразу ”иншалла” в своей песне Diplomatic immunity. Песня T5 дуэта Swet Shop Boys (Химаншу Кумар Сури и Ризван Ахмед) начинается фразой ”иншалла”. Несмотря на повсеместное употребление, религиозная важность фразы ”иншалла” не исчезла. Мусульманин всегда добавляет ”иншалла”, когда говорит об определенных планах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Машалла

Когда таджикский певец и блогер Абдурозик поздравил боксера Тайсона Фьюри с победой в одной из соцсетей, тот, будучи христианином, ответил: ”От одного короля, другому! Машалла!”

Двукратный чемпион в тяжелом весе уже давно включил исламские молитвы в свои тренировки, и использование исламских выражений для него стало нормой.

Выражение ”машалла” - ”так захотел Аллах” - используется, чтобы поздравить собеседника с чем-то хорошим и защитить его от ”дурного глаза”. Считается, что комплимент, произнесенный без ”машалла” свидетельствует о зависти и ревности, и даже может причинить вред тому, кому он адресован. Для мусульман фраза ”машалла” означает, что всё хорошее приходит от Господа, и важно не забывать выражать свою благодарность.

Как и другие исламские термины, фраза ”машалла” просочилась в популярную культуру. Рэпер из Тринидада, Ники Минаж, в ремиксе A$AP Ferg's Plain Jane в 2017 году зачитала: ”Поехали с Минаж, машалла”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валлахи

Выражение ”валлахи” обычно звучит во время жарких споров, как утверждение честности и истинности. Буквально термин означает ”именем Аллаха”.

В обычном разговоре, когда собеседник говорит, ”валлахи” - это эквивалент фразы ”ты серьезно?”

Будучи клятвой именем Господа с религиозной точки зрения, фраза ”валлахи” должна употребляться не как обычное восклицание, а, скорее, как утверждение истинности заявления. Так говорящий клянется Богом в том, что сказанное им - правда. Заявление должно быть воспринято на веру всеми, кто его слышит, поскольку делать ложные заявления - один из главных грехов в исламе.

Рэпер Дрейк, часто употребляющий арабские слова, в ремиксе Sweeterman читает: ”Это благословение, машалла, валлахи, клянусь жизнью, история моей жизни лучше, чем те, что обо мне рассказывают”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альхамдулиллах

Мусульмане используют выражение ”альхамдулиллах”, чтобы выразить благодарность судьбе. Термин соответствует фразе ”слава Богу”. В буквальном переводе фраза означает ”хвала Аллаху за всё”. Первая глава Корана, Аль-Фатиха или Открывающая глава, начинается именно этим выражением. Словосочетание ”альхамдулиллах” - очередное напоминание верующим о том, что всё хорошее приходит от Господа.

В разговорной речи оно тоже употребляется. Когда, например, хозяин застолья спрашивает гостей, хотят ли они еще чего-нибудь, услышать в ответ ”альхамдулиллах” означает, что им уже достаточно.

Фанаты смешанных единоборств (MMA) знакомы с этим термином по интервью Хабиба Нурмагомедова накануне его боя с Конором Макгрегором, в котором победил российский боец. Ирландец, готовясь к поединку, насмехался над Нурмагомедовым и его верой, на что Нурмагомедов сказал: ”Альхамдулиллах. Знаю, ребята, вам такое не нравится, альхамдулиллах. Завтра вечером я размажу вашего парня".