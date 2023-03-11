5 исламских выражений, которые используют все

Некоторые арабские выражения, ранее употреблявшиеся исключительно мусульманами, прочно вошли в лексикон нардов по всему миру, благодаря соцсетям. Так, дагестанские бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата UFC, в частности Хабиб Нурмагомедов, гордятся своим происхождением и часто используют исламские выражения в интервью, как и футболисты. Нападающий английского клуба ”Ливерпуль” Мохаммед Салах обычно отмечает свои голы земным поклоном - суджудом. Ди-Джей Халед учит своих поклонников правильно говорить: в одном из завирусившихся роликов он показывает, как произносить слово ”пахлава” по-арабски.
Пять наиболее популярных исламских выражений
Салам/Salam
Слово ”салам”/salam, пришедшее из арабского, одно из самых популярных приветствий на Ближнем Востоке и во всем исламском мире. Оно встречается в таких языках как турецкий, персидский, малайский и азербайджанский…
В исламском контексте ”салам” - сокращенное приветствие ”ас-саляму алейкум”, что означает ”мир вам” или ”здравствуйте”. Еще большую степень энтузиазма демонстрирует расширенная версия приветствия: ”Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатух”, что означает ”мир вам и милость Аллаха”. Для мусульман важно отвечать на приветствие равнозначным приветствием, некоторые даже считают грехом игнорирование тех, кто шлет им салам.
Сегодня слово ”салам” широко используется немусульманами и в светских сообществах как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Американский рэпер Френч Монтана даже выпустил сингл под названием ”Салам Алейкум”.
Иншалла
Выражение ”Иншалла” означает ”если на то воля Божья”. Используется мусульманами, чтобы выразить надежду на будущее, напоминая, что будущее - в руках Господа, и человеку не дано изменить то, что предначертано судьбой. В разговорном языке ”иншалла” используется для обозначения некоторой неопределенности или чтобы подчеркнуть недостаточную приверженность какому-либо действию.
В мусульманских семьях дети часто сетуют на то, что родители говорят ”иншалла” в ответ на их просьбу в значении ”посмотрим”.
Канадский репер Дрейк в 2018 году употребил фразу ”иншалла” в своей песне Diplomatic immunity. Песня T5 дуэта Swet Shop Boys (Химаншу Кумар Сури и Ризван Ахмед) начинается фразой ”иншалла”. Несмотря на повсеместное употребление, религиозная важность фразы ”иншалла” не исчезла. Мусульманин всегда добавляет ”иншалла”, когда говорит об определенных планах.
Машалла
Когда таджикский певец и блогер Абдурозик поздравил боксера Тайсона Фьюри с победой в одной из соцсетей, тот, будучи христианином, ответил: ”От одного короля, другому! Машалла!”
Двукратный чемпион в тяжелом весе уже давно включил исламские молитвы в свои тренировки, и использование исламских выражений для него стало нормой.
Выражение ”машалла” - ”так захотел Аллах” - используется, чтобы поздравить собеседника с чем-то хорошим и защитить его от ”дурного глаза”. Считается, что комплимент, произнесенный без ”машалла” свидетельствует о зависти и ревности, и даже может причинить вред тому, кому он адресован. Для мусульман фраза ”машалла” означает, что всё хорошее приходит от Господа, и важно не забывать выражать свою благодарность.
Как и другие исламские термины, фраза ”машалла” просочилась в популярную культуру. Рэпер из Тринидада, Ники Минаж, в ремиксе A$AP Ferg's Plain Jane в 2017 году зачитала: ”Поехали с Минаж, машалла”.
Валлахи
Выражение ”валлахи” обычно звучит во время жарких споров, как утверждение честности и истинности. Буквально термин означает ”именем Аллаха”.
В обычном разговоре, когда собеседник говорит, ”валлахи” - это эквивалент фразы ”ты серьезно?”
Будучи клятвой именем Господа с религиозной точки зрения, фраза ”валлахи” должна употребляться не как обычное восклицание, а, скорее, как утверждение истинности заявления. Так говорящий клянется Богом в том, что сказанное им - правда. Заявление должно быть воспринято на веру всеми, кто его слышит, поскольку делать ложные заявления - один из главных грехов в исламе.
Рэпер Дрейк, часто употребляющий арабские слова, в ремиксе Sweeterman читает: ”Это благословение, машалла, валлахи, клянусь жизнью, история моей жизни лучше, чем те, что обо мне рассказывают”.
Альхамдулиллах
Мусульмане используют выражение ”альхамдулиллах”, чтобы выразить благодарность судьбе. Термин соответствует фразе ”слава Богу”. В буквальном переводе фраза означает ”хвала Аллаху за всё”. Первая глава Корана, Аль-Фатиха или Открывающая глава, начинается именно этим выражением. Словосочетание ”альхамдулиллах” - очередное напоминание верующим о том, что всё хорошее приходит от Господа.
В разговорной речи оно тоже употребляется. Когда, например, хозяин застолья спрашивает гостей, хотят ли они еще чего-нибудь, услышать в ответ ”альхамдулиллах” означает, что им уже достаточно.
Фанаты смешанных единоборств (MMA) знакомы с этим термином по интервью Хабиба Нурмагомедова накануне его боя с Конором Макгрегором, в котором победил российский боец. Ирландец, готовясь к поединку, насмехался над Нурмагомедовым и его верой, на что Нурмагомедов сказал: ”Альхамдулиллах. Знаю, ребята, вам такое не нравится, альхамдулиллах. Завтра вечером я размажу вашего парня".