Новое руководство "Архыза" выбрало иную стратегию развития

Опубликовано: 23:04, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карачаево-черкесский горнолыжный курорт "Архыз" в сентябре представит новую стратегию своего развития, которая будет схожа с кубанской "Красной Поляной" – он станет интегрированным курортом с широкими возможностями инфраструктуры.

Уже в сентябре компания "Горные вершины", новый управляющий карачаево-черкесского горнолыжного курорта "Архыз", представит обновленную стратегию развития, которая станет самым амбициозным проектом по своей сложности и срокам его реализации, сообщили в пресс-службе компании.

Используя свой управленческий опыт по комплексному развитию территорий, компания-инвестор намерена стать частью большой туристической истории, положив в новую схему развития модель интегрированного курорта, по которой успешно работает кубанский курорт "Красная Поляна", рассказали в компании, передает РИА Новости.

Компания возьмет в единое управление градостроительство, архитектуру, стандарты сервиса, обучение кадров.

Впрочем, планы у "Горных вершин" и так амбициозные: в течение четырех лет они должны создать на "Архызе" не менее 30 километров трасс и единую зону катания трех туристских деревень. Воплотить это поможет строительство сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. Также в течение семи лет компания намерена нарастить до 8 тыс мест емкость гостиниц курорта и до 500 мест – сеть местного общепита.