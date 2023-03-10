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Цифровой форум прикаспийских стран проведут в Дагестане

Цифровой форум прикаспийских стран проведут в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестан примет цифровой форум прикаспийских стран - в таком формате мероприятие пройдет впервые. В повестку войдут проблемы кибербезопасности и импортозамещения.

Цифровой форум, на который соберутся прикаспийские страны, состоится осенью в Дагестане, рассказал глава Минцифры республики Юрий Гамзатов.

По его словам, такая договоренность была достигнута главой региона Сергеем Меликовым и министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым.

Гамзатов добавил, что пока форум запланирован на октябрь, передает ТАСС.

Повестка форума

Министр пояснил, что участники форума смогут обсудить ключевые аспекты информационной безопасности.

"Другое, более актуальное направление, которое планируется обсудить на полях форума, - импортозамещение, с учетом транспортного коридора "Север - Юг", который проходит через республики"

— Юрий Гамзатов

Глава ведомства подчеркнул, что организаторы форума ставят целью собрать на своей площадке все прикаспийские страны.

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