Курорты Абхазии станут доступнее для ростовчан

Опубликовано: 22:25, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ростове-на-Дону стартовала продажа единых билетов для туристов, собравшихся на отдых в Абхазию. Поездки стартуют 30 апреля, по такому билету можно будет посетить любой из пяти городов черноморской республики.

В кассах Ростова-на-Дону появились в продаже единые билеты в Абхазию – и хотя поездки начнутся лишь 30 апреля, купить их можно уже сегодня, сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Перевозить донских туристов будут с пересадкой в Сочи и в Адлере. До кубанских курортных городов они смогут добраться поездом или самолетом, а дальше комфортабельные автобусы доставят их в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, передает "АиФ-Ростов".

В продаже есть единые билеты двух категорий – "поезд + автобус" и "самолет + автобус". Цена первой части билета пока не называется, а вот стоимость его автобусной части составит от 582 до 806 рублей.

Поездки по единым билетам будут доступны для отдыхающих по 30 сентября.