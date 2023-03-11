Как начинался Великий шелковый путь

Сегодня в раках китайской инициативы "Один пояс - один путь" разрабатываются и реализуются проекты морских и сухопутных путей между Европой и Азией. А что изначально представлял собой Великий шелковый путь и почему эта караванная дорога оказалась такой прочной, что продела через столетия?

Ранее "Вестник Кавказа" писал о восьми топовых товарах, которые везли по Шелковому пути.

С незапамятных времен стремление заполучить шелк связывало культуры и цивилизации на Востоке и Западе. По Шелковому пути путешествовали люди, доставлялись товары, распространялись философские идеи, но ученые представляют маршрут как средство обмена между Востоком и Западом, и именно текстильная продукция неизменно ассоциируется с торговой сетью.

Шелк и Шелковый путь

Изобретенный в Китае пять тысяч лет назад проскальзывающий сквозь пальцы шелк слыл самым загадочным материалом древнего мира. На протяжении нескольких тысячелетий технология его изготовления из скрученных нитей, получаемых из коконов тутовых шелкопрядов, бережно охранялась государством. Несмотря на секретность, использование шелка не ограничивалось Китаем. Ценный материал поставлялся на Запад задолго до того, как контрабандистам удалось украсть технологию изготовления. Впечатляющий маршрут, созданный специально для доставки шелка вошел в историю под названием Шелковый путь. Маршрут Шелкового пути, который со временем пересек всю Евразию, возник около 130 г. до н.э., когда императорский двор Китая впервые дал добро на торговлю с Западом. Впоследствии Шелковый путь обеспечил торговую и культурную взаимосвязанность между представителями далеких миров.

Где пролегал путь

Шелковый путь - это целая сеть постоянно менявшихся маршрутов, обеспечивавших транспортировку и торговлю шелком, специями и другими товарами между Востоком и Западом. Древний китайский торговый маршрут активно использовался с 130 г. до н. э. до 1450 года. Длина Шелкового пути составляла почти 10 тыс. километров. Торговая сеть охватывала всю Евразию, проходила через горы, пустыни степи и моря. Среди множества маршрутов наиболее популярные соединяли Китай с Центральной и Западной Азией, а также Средиземноморьем, откуда товар на кораблях доставлялся в Рим.

Что везли

Хоть Шелковый путь и получил свое название, благодаря шелку, текстильные товары были не единственными, которые доставлялись по древним торговым маршрутам.

Сырье и материальные товары. По Шелковому пути доставляли соль, специи, чаи и лекарства. Наиболее успешные торговцы везли драгоценные камни, металлы, бумагу и фарфор. Были и те, кто торговал фруктами, цветами, животными, изделиями из стекла и порохом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культурные ценности. Помимо товаров и продуктов, те, кто путешествовал по Шелковому пути продвигали культурные ценности: религию, науку, искусство, архитектуру, технологии. Идеи и культуры, традиции и обычаи претерпевали изменения по мере их распространения вдоль маршрута.

Интеллектуальный синкретизм вдоль Шелкового пути стал возможен благодаря огромному количеству, тех, кто отправлялся в путешествие по известному торговому маршруту, в том числе солдатам, мигрантам и миссионерам.

Вместе с товарами вдоль Шелкового пути распространялись и болезни. От одного пункта к другому переносились и бубонная чума, и паразитарные заболевания. Время от времени люди, жившие на Шелковом пути, сталкивались с серьезными вспышками заболеваний.

Особый товар Шелкового пути

С момента изобретения шелк был особым товаром. Податливая ткань на славу служила владельцам и зимой, и летом. Благодаря впитывающим качествам шелк легко окрашивался. Прочность ткани тоже вызывала восхищение: отдельные нити шелка в несколько раз прочнее стали. Шелк ценился за особый блеск. Шелк стал невероятно популярен среди знатных китайцев: они использовали шелковые нити для изготовления тканей и даже как валюту. По мере того как шелк распространялся среди китайского общества, слухи о чудесной ткани просочились за пределы Китая.

Первые торговцы китайским шелком

Первые торговцы вывозили шелк из Китая крайне редко. Следы подобной торговли были найдены в древнеегипетских усыпальницах 1070 года до н.э. Впервые появившись за пределами Китая, материал привлек к себе внимание и спровоцировал спрос, но понадобилась почти тысяча лет (и необходимость устранить сложности на границах), чтобы китайские торговцы смогли удовлетворить зарубежный спрос на шелк.

Приграничные битвы

В древние времена Китай старался поддерживать хрупкий баланс с племенами, которые жили вдоль его границ. Самыми опасными из всех были кочевники хунну. Устав от постоянных набегов, руководство Китая инициировало масштабную военную компанию против хунну в 133 г. до н.э. Чтобы обеспечить преимущество, китайский двор отправил молодого офицера по имени Чжан Цянь заключить союзы со Средней Азией. И хотя Цяню не удалось заручиться поддержкой ни одного лидера из Средней Азии, он собрал ценнейшую информацию о культуре и торговле на Западе.

Торговые миссии Китая

Где бы ни бывал Цянь, везде спрос на китайский шелк был крайне велик. Он узнал о народах, которые тоже производили интересные изделия. В Ферганской долине (современный Узбекистан) Цянь обнаружил особенно ценный товар: необычных ”небесных” коней, которые пригодились в китайских кампаниях против хунну. Обнаружив подобным образом перспективы торговли в западном направлении, Китай начинает отправлять торговые миссии в Фергану, Индию, Парфию и Рим. Путешествуя по существующим маршрутам, в том числе по Царской дороге, Степному пути, и прокладывая новые, китайские торговые миссии заложили основу Великого шелкового пути

Торговцы Великого шелкового пути

Вскоре торговцы с Шелкового пути начали транспортировать свои товары в невиданных количествах, хотя при этом сами они редко преодолевали весь маршрут полностью. Вместо них доставкой занималась целая сеть посредников со всех уголков Центральной и Западной Азии: они перевозили всевозможные изделия и товары в караванах. Купцы и торговцы преодолевали суровые испытания непростых маршрутов Шелкового пути, то и дело сталкиваясь с опасными разбойниками, вплоть до 1453 года. Османские налоги, пошлины и бойкоты положили конец торговле между Востоком и Западом. Но к тому времени запутанная сеть маршрутов Шелкового пути уже оставила свой след в истории, расширив мировоззрение жителей древнего мира и облачив их тела в мерцающий шелк.