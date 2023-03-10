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Махачкалинские пожарные тушат заповедный Эльтавский лес

Махачкалинские пожарные тушат заповедный Эльтавский лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером в Эльтавском лесу в Махачкале, имеющем статус особо охраняемой территории, вспыхнул пожар, на тушение которого отправились четыре пожарных расчета.

Сегодня вечером в заповедном Эльтавском лесу, растущем на территории столицы Дагестана, вспыхнул лесной пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в Эльтавском лесу в Махачкале. На место направлены четыре пожарных расчета, площадь возгорания уточняется, цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, двумя годами ранее администрация столицы Дагестана присвоила Эльтавскому лесу статус особо охраняемой территории местного значения, его площадь составляет 22 гектара.

Пожар на особо охраняемой территории тушат под Махачкалой

Пожар на особо охраняемой территории тушат под Махачкалой

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